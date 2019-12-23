شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لفقدان الوزن فى 19 يوما.. تناول الطعام لمدة 8 ساعات وصوم 16 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موقع "Prevention " خطة لفقدان الوزن لمدة 19 يومًا، يتطلب بعض التغييرات في حياتك، لكنها بسيطة وفعالة بصورة كبيرة، حيث يساعد هذا النظام مئات الأشخاص في الوصول إلى أوزان أكثر صحة، ويشعرون بالرضا تجاه أنفسهم.



خفض الوزن

تعتمد خطة إنقاص الوزن لدينا على مفهوم الصوم المتقطع، المعروف أيضًا باسم الأكل المقيد زمنياً، أو الأكل الفاصل، هذا يعنى أنك تأكل وتشرب فقط خلال فترة زمنية محددة، تدعو خطتنا إلى تناول الطعام لمدة ثماني ساعات فقط.

هناك أنواع أخرى من الصيام المتقطع تدعو إلى أوقات صيام أطول، أو أيام كاملة مع تناول السعرات الحرارية المنخفضة للغاية، لكننا عملنا مع على خطة مدتها 8 ساعات لأنها طريقة جيدة لأن تكون أكثر مراعاة لاختياراتك دون الشعور بتقييد تام، وهى طريقة ذكية "لخداع" صومك أيضًا.



تعرف على اهم الاطعمة المفيدة

إنه الوقت المثالي لتعلم طريقة جديدة لتناول الطعام ومعرفة النتائج. الصيام المتقطع يعمل بشكل جيد إذا التزمت به، فسيتعلم جسمك إيقاعه الجديد، وسيساعدك الـ 19 يومًا في الحصول على وجبات الطعام التى تحبها، وتثبت لنفسك أنك يمكنك القيام بذلك.

بشكل عام بالنسبة لمعظم الناس الصيام المتقطع آمن، ويمكنه حتى تحسين الصحة، وطول العمر، يقول مايكل رويزن، كبير مسئولي الصحة الفخرية في كليفلاند كلينك: "إنه يبدو مفيدا للشيخوخة، وحتى إطالة العمر، ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري، أو تتناول دواء يغير مستوى الجلوكوز، فقد لا تكون التحولات في نسبة السكر في الدم آمنة لك، يجب على أي شخص التحدث إلى الطبيب قبل إجراء تغييرات صحية، ولكن على مرضى السكري على وجه الخصوص أن يأخذوا في الاعتبار كيف يعمل".

هذه هي الساعات الــ8 التى تتناول فيها الطعام يوميًا، هناك إرشادات لاختيار الأطعمة المقدمة، ولكن خلاصة القول هي للتخطيط لما ستأكله خلال تلك الساعات لتحقيق أقصى درجات النجاح.

يوصي الدكتور رويزن بتعيين فترة زمنية لتناول الطعام الخاص بك لتشمل ساعات الصباح، يقول: "تجعل أجسامنا أكثر حساسية للإنسولين في الصباح، إذا أكلت معظم السعرات الحرارية قبل الساعة الثانية بعد الظهر، فستفقد وزنك أكثر من شخص يتناول نفس عدد السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم".

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هذا هو الوقت الذي لا تأكل فيه لمدة 16 ساعة، بعضها ستقضيها نائماً، تستهلك فقط الماء، أو القهوة، أو الشاي، سوف يحرق جسمك دهونًا، لذا يتعين عليك إعطاؤه فرصة للقيام بذلك دون انقطاع.

لا توجد وجبة سحرية، لكن لا يمكنك تناول أي شيء تريده، لن تمنحك فطيرة الجبن، والبطاطس المقلية، التغذية التي تحتاجها، ولن تجعلك تشعر بالشبع عندما تكون في المنطقة الحمراء، إنه ليس عليك حساب السعرات الحرارية، ولكن اتبع هذه الإرشادات لاتخاذ خيارات جيدة لجسمك.



طبق السلطة

في كل مرة تأكل فيها فكر في تكوين طبق متنوع من الطعام المفيد، والذي سيشعرك بالشبع حقًا، بعض الأطعمة المفضلة هي السلطات اليونانية، والبيتزا بالمشروم، والكاجو مع الخضار، لكن الأساسيات هي:

50% دهون صحية كما هو الحال في زيت الزيتون، والمكسرات، والأفوكادو، و30% من الكربوهيدرات من الخضار، والحبوب الكاملة، 20 % بروتين من الدجاج والبيض وسمك السلمون، وغيرها من الأطعمة الخالية من الدهون والمغذيات الكثيفة.

السكر، الكربوهيدرات المصنعة بشكل مفرط، والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، ربما حاولت التخلص من هذه الأشياء من قبل، ولكن إليك السبب في أنها ستكون أسهل هذه المرة: لديك 8 ساعات فقط لتناول الطعام، لماذا تهدرها على الطعام الذي لن يمنحك الطاقة؟ أنت لا تريد أن تكون جائعا ساعتين في المنطقة الحمراء، استغل وقتك في المنطقة الزرقاء لتناول المزيد من الطعام اللذيذ الذي سيعمل بجد من أجل أن يشعرك بالشبع، خلال فترة صيامك لمدة 16 ساعة أثناء خطتك لإنقاص الوزن.