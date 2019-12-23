شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للوقاية من نزلات البرد فى الشتاء.. أبرزها الطعام الصحى ونظافة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" Step to health"، طرق منع حدوث نزلة برد فى فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه من المهم الحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين البدنية بانتظام، وممارسة العادات الصحية، والحفاظ على النظافة.

هل تصاب بنزلة برد في فصل الشتاء؟

إذا كان الأمر كذلك، فأنت لست وحدك يمكن للتغيرات في المناخ أن تلحق الضرر بصحة الناس، فى حالة الشتاء البارد، يجب على المرء أن يكون حذرا للغاية لمنع البرد، على الرغم من أننا لا نعتبر عادة نزلات البرد خطيرة، إلا أنها قد تكون كذلك.



ازاى تحمى نفسك من الاصابة بنزلات البرد فى الشتاء ؟

وإليكم بعض النصائح للعناية بنفسك فى فصل الشتاء ومنع الإصابة بالبرد، حسبما ذكر الموقع:

1. تغطية جسمك بشكل صحيح

في الطقس البارد، من الضرورى ارتداء ملابس مناسبة لدرجة الحرارة، يتضمن ارتداء المعاطف والقمصان الصوفية ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة، والأحذية المغلقة، إذا تساقطت الثلوج، ارتدِى "الكوفية" التى تحمى الرقبة، وارتداء القفازات وحماية الأذنين، تسمح الملابس بالاحتفاظ بالدفء بحيث تظل دافئًا، كما أنها تقلل من فرص الإصابة بالزكام.

2. الحفاظ على النظافة العامة لمنع البرد فى فصل الشتاء

أحد الأسباب الرئيسية لنزلات البرد هو ارتفاع عدد الفيروسات الموجودة فى البيئة، لذلك من الضرورى العناية بالنظافة المناسبة أثناء الطقس البارد، على سبيل المثال، اغسل يديك عندما تصل إلى المنزل وقبل الأكل، لتجنب البرد، احرص على عدم لمس فمك، أو عينيك، أو أنفك، إذا لم تغسل يديك.



نظافة المنزل

3. حافظ على نظافة منزلك ودرجة الحرارة المناسبة

من المهم الحفاظ على نظافة المنزل لتجنب البرد أيضًا، وهذا يشمل تنظيف كل جزء من منزلك، تطهير المطبخ والحمامات والغرف، وكذلك المواد أو الأشياء فى الداخل.

يوصى أيضًا بالحفاظ على درجة حرارة المنزل حوالى (23 درجة مئوية) وتجنب فتح النوافذ والأبواب.



ابتاع نظام غذائى صحى

عندما يكون الجو باردًا، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C وفيتامين D، مثل الفواكه والخضروات، هذه تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على نظام المناعة الخاص بك يعمل بشكل جيد.

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أيضًا، يوصى باختيار المشروبات الدافئة، مثل الشاى، أو أى نوع من أنواع المشروبات الدافئة، سيسمح لك ذلك بالحفاظ على درجة حرارة الجسم عند المستوى المناسب، من المهم أيضًا أن تبقى رطباً، يوصى بشرب الكثير من الماء مع المرق.

5. ممارسة النشاط البدنى

على الرغم من الطقس البارد من المهم الحصول على نوع من النشاط البدنى، التمرين يتيح للجهاز المناعى فى الجسم أن يزداد قوة، مما يساعدك على تجنب نزلات البرد، وزيادة مناعتك للفيروسات الموجودة فى البيئة.



الحصول على قسط كافى من النوم

6.الحصول على قسط كاف من النوم لمنع البرد فى فصل الشتاء

لتجنب البرد، يجب أن تحصل على راحة كافية، النوم 8 ساعات على الأقل، وتجنب البقاء مستيقظًا، هذا سيضمن أن حالتك المزاجية وصحتك في حالة ممتازة.

يُنصح أيضًا أن تكون دافئًا عند النوم، النوم مع الملابس السميكة يجعلك دافئا.

منع البرد متروك لك

عندما تصاب بنزلة برد، فقد يكون ذلك مدمراً لصحتك، إذا لم تأخذ فى الاعتبار التوصيات السابقة، لا يقتصر الأمر على علاج نزلة البرد، ولكن أيضًا العناية بجسمك بشكل عام.

على سبيل المثال، هناك دراسات أجراها أطباء الجلدية والتى تظهر آثار البرد على الجلد، أيضًا، من المهم تجنب الأماكن المزدحمة حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين قد يصيبوك بالمرض، لسوء الحظ، العديد من نزلات البرد معدية.

تذكر أن الشيئ الرئيسى هو صحتك، قبل كل شيئ، اختار العادات التى تساعدك على تقوية الجهاز المناعى.