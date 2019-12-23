5 ابتكارات طبية غيرت العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح الآن بإمكانك تقليل نوبات الصرع ومواجهة الألم بطرق جديدة ومبتكرة توصل إليها الأطباء خلال 2019، بهدف تخفيف آلام المرضى وإيجاد طريقة لتسهيل علاج الكسور وحالات مرضية صعبة. ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم الابتكارات التي شهدها عام 2019 وحققت ثورة في عالم الطب:



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