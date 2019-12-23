شكرا لقرائتكم خبر عن حراك إخواني يمني في تركيا لتشكيل كيان مناهض للتحالف (انفوجراف) والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 انفوجراف تشهد مدينة إسطنبول، حراكا سياسيا ينفذه قيادات بحزب الإصلاح اليمني لتشكيل تكتل سياسي جديد مناهض للتحالف العربي، حيث توافد سياسيين وإعلاميين يمنيين على العاصمة التركية، حيث عقدوا مشاورات سرية للإعلان عن تحالف سياسي وإعلامي بدعم من النظام التركي، وذلك على غرار سوريا وليبيا.





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