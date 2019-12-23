إنفوجراف.. 5 اكتشافات طبية في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2019 عدداً من الاكتشافات الطبية التي تفتح الباب لعلاج المزيد من البشر وتخفيف حدة آلامهم وبقائهم على قيد الحياة لفترة أطول، من خلال تصديها لأمراض فتاكة أصابت الإنسان أو تهدده. الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز 5 اختراعات طبية شهدها عام 2019..





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