تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البقدونس المغلي

فوائد البقدونس المغلي مهمّة للالتهابات. وعمومًا فالعناصر الغذائية للبقدونس الموجودة في أوراقه وجذوره، لها فوائد مذهلة مضادّة للأكسدة ومزيلة للسموم من الجسم. ولكن هناك بعض المحاذير.

1- البقدونس مدرّ للبول

في حين أنّ أوراقه تخلص الجسم من الفضلات، ومنها حمض اليوريك الذي يسبب التهاب المفاصل والنقرس، فإنَّ جذوره تعالج احتباس الماء، والوذمة، والتهاب المثانة العرضي.

2- البقدونس مضاد للالتهابات ومضاد للكدمات

أوراق البقدونس الطازجة تعمل بشكل مباشر على الجلد وتعالج لدغات الحشرات. كما أنَّ مغلي البقدونس يعالج الالتهابات في الجسم وخصوصًا تلك التي تداهم المسالك البولية.

3- البقدونس يحفّز الهضم

بالإضافة إلى أنّ البقدونس فاتح للشهيّة، فإنَّ أوراقه وجذوره تحفّز كذلك افرازات المعدة والصفراوية، وتخفف الاضطرابات الهضمية والانتفاخات.

4- البقدونس مضاد للتعب وفقر الدم

من بين مجموعة الفيتامينات "أ" A و"بي" B و"إي" E و"ك" K ، فإنَّ احتواءه على ما مقداره 170 ملغرامًا من الفيتامين "سي" C لكل 100 غرام من البقدونس، تجعله في المقدمة قبل البرتقال والليمون! وهذا سبب جيد لاستهلاك البقدونس طازجًا ونيئًا. وبالإضافة إلى أنه يعزز الجسم، فإنَّ الفيتامين "سي" C يزيد من قوة العناصر النزرة في البقدونس ومنها الحديد (6.2 ملغم لكل 100 غرام) الضروري في حالة فقر الدم.

5- البقدونس يعمل كمزيل للرائحة الكريهة

من شأن مضغ بضع أوراق من البقدونس أن تعطي رائحة أفضل للفم بالإضافة إلى أنها منعشة.

مغليًّا

اِغلي ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس لمدة دقيقة واحدة، أو ملعقة كبيرة من جذور البقدونس في كوب من الماء، ثم اتركي المزيج يُنقع لمدة 10 دقائق. اِشربي من كوب إلى كوبين في اليوم إلى أن تتحسن الأعراض.

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المضغ

تتوافر أقراص للمضغ أساسها الزيت الأساسي للبقدونس ومستخلص الشاي الأخضر، وتعمل على حبس مركبات الكبريت المسؤولة عن الرائحة الكريهة للفم وتنعشه. يمكن مضع 4 إلى 6 كرات في اليوم بعد الوجبات.

الزيت العطري الأساسي

يجب أن يكون استخدامه مضبوطًا وبحسب الجرعات. وينبغي خلطه مع زيت الأرنيكا لاستخدامه ضد ألم العضلات، ومع زيت الصنوبر الاسكتلندي العطري الأساسي أو مع الشوح السيبيري، ضد التهابات الأنف والأذن والحنجرة.

علاجات منزلية للعناية الخارجية

كمادات البقدونس: اُفرمي باقة من البقدونس فرمًا ناعمًا. اُنثري البقدونس المفروم على قطعة من الشاش المعقّم، واثني الحواف ثم لفي قطعة الشاش وضعيها على المنطقة المراد علاجها بمساعدة شريط لاصق. تُستخدم هذه الكمادات في حالات احمرار الجلد، والتهيج والكدمات الزرقاء والبقع على الجلد: ضعي الكمادة لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. أما في حالات عرق النسا والآلام العضلية: ضعي الكمادة لمدة ساعتين ويمكن تجديدها إذا لزم الأمر.

عصير: اُعصري باقة كبيرة من البقدونس المغسول والمجفف في العصارة. اِغمسي الكمادة في العصير وضعيها على المنطقة المراد علاجها لمدة 30 دقيقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم. اِغسلي المنطقة بعد الانتهاء، ويُستخدم هذا العلاج في حالات احمرار الجلد والتهيج والكدمات الزرقاء والجروح.

تحذير ضد الآثار السلبية لـ البقدونس

إذا استُهلك البقدونس بجرعات عالية (أكثر من 100 غرام في اليوم)، وكذلك زيت البقدونس العطري الأساسي، فقد يكون سامًّا ويسبب الدوار والصداع النصفي والتهاب الكلى. ولا يُنصح باستهلاك البقدونس من قبل الأطفال والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون قصور عمل القلب والكلى والتهاب الكبد، وكذلك الأشخاص الذين يأخذون أدوية مضادّة للتخثر.

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