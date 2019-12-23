تعرف علي أهم و أبرز فؤائد عصير الكيوي والبرتقال

فوائد عصير الكيوي والبرتقال للجسم أكثر من رائعة، لا سيما في فصل الشتاء للوقاية من الأمراض المتصلة بالجهاز التنفسي.

اكتشفي في الآتي فوائد عصير البرتقال والكيوي لصحتكِ مع اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Tow فؤائد الكيوي: _ غنية بفيتامين "سي" C. _ غنية بالألياف التي تحارب الإمساك. _ منخفضة السعرات الحرارية. _ غنية بمضادات الأكسدة. _ مصدر لحمض الفوليك. _ تحتوي على نسبة منخفضة لمؤشر السكر. فوائد البرتقال: _ غني بالفيتامين "سي" C ومضادات الأكسدة. _ يحمي من السرطان وأمراض القلب. _ يعالج نزلة البرد والإنفلونزا. _ يسهّل عملية الهضم. Advertisements _ رائع للصحة الجلدية. _ يمنح الجسم الانتعاش ويعمل على تقوية الجهاز المناعي. _ يقي الجسم من الإصابة بأمراض عديدة وأبرزها الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا. _ يساعد على تفتيح لون البشرة ويزيد من نعومتها. _ يخفض من خطر الإصابة بتجلّط الدم والسكتات الدماغية، ويعزز صحة الأوعية. _ يمنح الجسم نسبة من السكريات الطبيعية والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين والمعادن المهمة. _ يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، حيث يمنح الجسم الطاقة اللازمة في فصل الشتاء. _ يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي بدورها تنظم حركة الأمعاء. _ يعزّز صحة الجسم ويساهم في إشراقة البشرة. نصيحة اختصاصية: حاولي شرب عصير البرتقال والكيوي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على فوائده. وسيكون من المفيد جدًّا تناول ثمرة الكيوي بقشرها، للحصول على المزيد من الألياف، وتناول حبة البرتقال من دون عصرها بوتيرة يومية.. قد يهمك أيضا: تعرفي على أهم فوائد الكيوي لمرضى السكر والقلب وللحومل "طريقة مُبتكرة" لتجنّب الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية

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