تعرف علي أهم و أبرز فوائد تناول القرنفل مع الحليب

أكد خبراء التغذية على أهمية إضافة الحليب إلى القرنفل وشربه بانتظام على الريق، لما له من فوائد عديدة، ومنها:-

– إضافة القرنفل إلى الحليب يساعد على تقوية العظام، ويعزز من كثافتها .

– يقي من خطر الإصابة تهشش العظام او كسرها، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين "د" أيضا .

– يساعد في علاج العقم كما يعالج الكثير من مشكلات الضعف الجنسي لدى الجنسين.

– يساعد على علاج الكحة وطرد البلغم والتسكين والتخفيف من آلام والتهاب المفاصل والروماتويد.

– يعالج الانفلونزا ويخفف من الأعراض المصاحبة لها مثل انسداد الأنف والرشح.

– يعزز من صحة وأداء الاجهزة الحيوية في الجسم ويعمل على تخفيف حدة نوبات الربو.

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الوقاية من الإمساك، ويخفف من الم وأعراض البواسير.

– يستخدم كعلاج لقرحة المعدة والتهاباتها، ويحمي من الإصابة بفقر الدم ويعالجه وينظم نسب السكر بالدم.

– يقلل من نسب الكوليسترول الضار في الجسم، ويساعد في تنظيم عملية الهضم، ويحسن عمل الجهاز الهضمي.

– يستخدم كعلاج لالتهاب الشعب الهوائية، ويعمل على تنظيف المعدة ويخلصها من الغازات.

– يقلل من امكانية حدوث تشوهات خلقية للجنين، حيث يعمل على تكوين الجهاز العصبي للأجنة بشكل سليم.

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– يقاوم شعور القيء والغثيان ،خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل، ويحسن من عمل الذاكرة ويقويها.

– يعمل على تقوية عضلات المثانة، وله فاعلية كبيرة في علاج السلس البولي، والتبول اللا إرادي.

– يعمل على تحسين صحة اللثة والأسنان ويساعد على تخفيف وتسكين الألم.

– يحسن من أداء الجهاز المناعي ويخلص الجسم من الفطريات والفيروسات.

– يعمل كمطهر للرحم،كما يعالج ضعف الدورة الشهرية ويقي من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

– يستخدم لعلاج حب الشباب ويعالج الالتهابات الجلدية ويساعد في تعزيز بناء وتكوين العضلات.

– يعالج لدغ الحشرات ويساعد على حرق الدهون الزائدة وتخفيف الدم.

– يعمل على تنشيط الجسم ويخلصه من المشاعر السلبية مثل الخمول، والقلق، والتوتر، والاكتئاب.

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