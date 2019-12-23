تعرف علي أهم و أبرز فؤائد فاكهة المانجوستين

هي أغنى مصدر لمادة xanthones المضادة للأكسدة .. هذه الفاكهة الموسمية محبوبة لطعمها الحلو الحمضي قليلا وهي عبارة عن فاكهة مدورة بحجم كرة التنس مع لحاء قوى و ناعم الذي يأخذ اللون القرمزي عند النضج وقشرتها بنفسجية داكنة أو بيضاء كما أن لبها حلو المذاق وذو رائحة عطرة ومقسمة إلى عدة قطاعات (يشبه منظر فصوص الثوم) ويتم تناولها نيئة ويتم مزجها بالمشروبات ويتم تصنيعها كتورتة أو تتم إضافتها إلى المأكولات البحرية.

تحتوي الثمرة الواحدة من فاكهة المانجوستين من 4 إلى 6 فصوص غالباً وهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة الجيدة للقلب وتساعد في خفض الكولسترول ومنع تلف الخلايا في القلب والأوعية الدموية.

• أماكن تواجدها :

وجدت في البلدان الاستوائية في جميع أنحاء آسيا ، على سبيل المثال تايلاند ، والهند ، وماليزيا ، وفيتنام والفلبين، كما انه ينمو جيدا إلى حد معقول في مجالات مثل هاوايواستراليا المدارية الشمالية.

• مناخها :

تحتاج هذه الفاكهة على مدار السنة جو دافئ , رطب جدا ، ومناخ استوائي.

ورغم ذلك فإن كثيرا من الناس قد حاول زراعتها في أماكن أخرى ، مثل كاليفورنيا ، فلوريدا ، في البيوت الزجاجية الخاصة في أماكن ما خارج جنوب شرق آسيا ولم تنجح.

الشجرة فقط يمكن أن تنمو جيداً في المناطق المدارية ويتطلب وفرة الرطوبة. تايلاند أو بورما هي أصل البلدان التي وجدت المانجوستين.

• نكهتها :

نكهتها لا تشبه أي شي آخر نكهتها تتراوح مابين الفراولة, الخوخ، والفانيليا الآيسكريم وهي حلوة المذاق مع حموضة طفيفة جداً.

• فاكهة المانجوستين mangosteen تتكون من 3 أجزاء :

1. القشرة

2. اللباب

3. بذور داخل اللب الأبيض

عقود من البحث تبين أن المانجوستين يحتوي على مواد مغذيه ذات قيمة كبيرة لم تعرف من قبل! وهذه المواد الغذائية موجودة في القشر الخارجي للفاكهة وليس داخلها أي الجزء الذي نأكله.

من المتعارف عليه انه يوجد حوالي 200 مضاد حيوي طبيعي يؤخذ من المواد الطبيعية، المانجوستين وحده يحتوي على 43 وحده من هذه المضادات الحيوية.

أثمرت البحوث التي استمرت لسنوات إلى تحويل القشر الخارجي للفاكهة إلى عصير لذيذ الطعم وخالي من المواد الحافظة وهو طبيعي 100% بدون أضافه أية مواد كيمائيه عليه وسأكتب لكم فوائد هذا العصير في هذه المشاركة.

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تحتوي الفاكهة على ماده الـ Xanthones وهي تعتبر أكثر فعالية بمائة مرة كمانع للتأكسد من كل من فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E وله كذلك ميزات شافيه هائلة جلية في دراسات علمية مستفيضة من مختلف أرجاء العالم.

وتظهر هذه المواد مانعة التأكسد على نحو طبيعي وبكميات وفيرة في قشر فاكهة المانجوستين أكثر من أي مصدر غذاء آخر على وجه الأرض.

• مميزات عصير المانجوستين المصنوع من قشرهذه الفاكهة :

مضاد للفيروسات، مضاد للفطريات، مضاد للبكتريا، مضاد للجراثيم، مضاد للأورام، مضاد للسرطان، مضاد للالتهابات، مضاد لالتهاب المفاصل، مضاد لتصلب الأنسجة، مضاد للآلام، مضاد للحساسية، مضاد للإكتئاب، مضاد لابيضاض الدم، مضاد للقرحة، مضاد للسكري، مضاد للربو ، ومضاد للشيخوخة.

• المشاكل التي بإمكان المانجوستين معالجتها مثل :

1. مرض ضعف التركيز.

2. مختلف أنواع الحساسية.

3. التهاب غشاء الأنف المخاطي.

4. الزهايمر (الخرف ألكهلي).

5. التهاب المفاصل.

6. الجلطة الدموية.

7. حرقة المريء.

8. داء النفق الرسغي (تنمل الأصابع).

9. الآلام المزمنة.

10. التليف العضلي.

11. الكولسترول المرتفع.

12. سن اليأس للنساء.

13. مشاكل المفاصل وأكثر من ذلك الصداع النصفي وآلام الرأس.

14. الشلل الرعاشي وفقر الدم المنجلي.

15. السرطان بكافه أنواعه.

16. الربو.

كما ذكرنا سابقاً عصير هذه الفاكهة هي عصير لقشر المانجوستين لان الفائدة الكبيرة في قشرتها ولون عصير المانجوستين يشبه لون عصير الرمان "رماني".

طبيا العصير مفيد جدا ويحتوي على 43 مضاد حيوي حيث العصير يستخدم للشراب أو الدهان الموضوعي للأمراض الجلدية مثلا والحروق حيث اثبت فعاليه قويه في إعادة بناء خلايا الجلد بسرعة فائقة هذا بالإضافة لفعاليته في جميع أنحاء الجسم حيث يفيد لأكثر من 44 مرض منها السكري والضغط والسرطان والكلى والقلب والتشنجات العصبية وفقر الدم والتكسر وغيره.

أجرى العلماء الدراسة على عدد من الأفراد حيث أظهرت النتائج أن الأفراد الذين يستهلكون نصف لتر من عصير المانجوستين يوميا ينخفض لديهم مستوى مؤشرات الالتهاب وهو ما يدل على انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري خصوصا الأفراد المصابين بالسمنة حيث يرتفع لديهم مستوى هذه المؤشرات ويكونوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب وداء السكري .

أظهرت دراسة جديدة لعلماء جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن لعصير المانجوستين خصائص مضادة للالتهاب والتي قد تكون فعالة في منع الإصابة بأمراض القلب وداء السكري بالأفراد المصابين بالسمنة.

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