تعرف علي أهم و أبرز فؤائد فاكهة الكرمبولا

فاكهة الـ (كرمبولا Carambola) أو (فاكهة النجمة Starfruit) وشكلها محبب إلى النفس فالمشهد العرضي لها يشبه شكل النجمة الخماسية وتنمو هذه الفاكهة في الفلبين ، اندونيسيا ، ماليزيا ، الهند ، بنغلاديش ، سري لانكا أما نكهتها فهي مميزة جداً لأنها تجمع بين طعم البابايا والبرتقال والجريب فروت.

الكرامبولا Averrhoa carambola شجرة فاكهة دائمة الخضرة صغيرة الحجم ارتفاعها من 3 الى 5 أمتار وأحيانا يصل ارتفاعها من 10 الى 12 متر ، الورقة مركبة طولها 15-35 سم وتتكون الورقة من 4 الى 6 أزواج من الوريقات.

تؤكل ثمار الكرمبولا طازجة أو معلبة أو تستخدم في عمل العصير أو الجلي وتحتوي الثمار على البروتينات والسكريات والدهون والألياف بالإضافة إلى العناصر الغذائية كالفسفور والحديد وحامض الاسكوربيك.

الموطن الأصلي للكارامبولا جنوب شرق أسيا ويتم إكثار الكارامبولا خضريا بالتطعيم أو بالعقل.

تبدأ أشجار الكرمبولا في حمل الثمار بعد 3 سنوات من زراعتها في المكان الدائم ، الأزهار صغيرة صفراء توجد في عناقيد والثمار نجمية الشكل طولها من 5 الى 10 سم لونها اصفر ولها 5 حواف جانبية ، لحم الثمار ممتلئ بالبذور وتنضج الثمار في نوفمبر وديسمبر.

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فاكهة كارامبولا غنية بالمواد المضادة للأكسدة ، والبوتاسيوم ، و فيتامين C ، والصوديوم ، ونسبة منخفضة من السكر ، كما انها غنيه بمادة البولفنوليك المضادة للأكسدة.

أضرار فاكهة الكرمبولا :

تحتوي فاكهة الكرامبولا على حمض الأكساليك ولهذا السبب ننصح من يقوم بغسل الكلى ومرضى الفشل الكلوي بعدم تناول هذه الفاكهة لأنها ضارة لهم فهي تسبب لمرضى الفشل الكلوي بالغثيان والتقيء والاغماء وتم تسجيل بعض حالات الوفاة، لذلك لا ننصح مرضى الفشل الكلوي بتناول فاكهة كرمبولا.

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