تعرف علي أهم و أبرز فؤائد فاكهة الونجان

فاكهة اللونجان والمعروف أيضا بإسم عين التنين هي لينة وأصغر من فاكهة ليتشي، فاكهة عين التنين شبيهة الى حد كبير بفاكهة الليتشي من حيث الشكل ولكنها تملك قشرة بنية اللون وتحتوي على بذرة واحدة، واللحم الأبيض شفاف ومذاقها قريب جدا من نكهة العنب.

تعد فاكهة اللونجان او فاكهة عين التنين من أكثر الفواكه الاستوائية المفيدة، والصين هي اول من زرع فاكهة اللونجان وانتشرت لاحقا في جميع أنحاء العالم ويتم الآن زراعتها على نطاق واسع في تايلاند والهند واندونيسيا وعدة دول أخرى من آسيا، اللونجان متاح بوفرة في موسم الصيف، ويمكن أن تناولها طازجة أو الفواكه المجففة.

تحتوي فاكهة اللونجان على عناصر غذائية متعددة فهي غنية في المعادن: الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، وتحتوي أيضاً على الفيتامينات: فيتامين C، فيتامين A، الثيامين، الريبوفلافين، النياسين، حمض الفوليك، كما تحتوي على الألياف وبروتين والكربوهيدرات.

تحتوي فاكهة اللونجان أو عين التنين على كمية غنية من فيتامين C التي تساوي 80% من الاحتياجات اليومية، كما أنه يحتوي على معادن مثل الحديد والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية في فيتامين A وأساسية في المواد المضادة للتأكسد.

تساعد على خفض ضغط الدم

تحتوي فاكهة اللونجان على نسبة عالية من البوتاسيوم والذي يساعد في تخفيف التوتر عن الأوعية الدموية فيعمل على استرخائها مما يساعد في تنظيم ضغط الدم، وكذلك يعادل الصوديوم الموجود في الجسم ومن ثم يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

تساعد على إنقاص الوزن

تتميز فاكهة اللونجان أنها منخفضة السعرات الحرارية جدًا حيث أن الثمرة الواحدة تحتوي حوالي 20 سعر حراري فقط، ولذلك فهو يعتبر خيار جيد لمن يبحث عن انظمة تخفيف الوزن بطريقة صحية، وبالإضافة إلى سعراته الحرارية القليلة إلا أنه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تعطي الشعور بالشبع فيتم إنقاص الوزن بشكل صحي.

الوقاية من فقر الدم

فاكهة اللونجان او فاكهة عين التنين يحسن الدورة الدموية ويزيد من الاستيعاب الحديد في جسم الإنسان، وهذا بدوره يمنع حدوث فقر الدم.

سرعة شفاء الجروح

تحتوي فاكهة لونجان على نسبة عالية جدا من البوليفينول وهي مضادات اكسدة تعمل على تحسين القدرة على التئام الجروح، ويساعد على مكافحة الجذور الحرة داخل الجسم ويمنع تلف الخلايا، كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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الحماية من امراض البرد

تحتوي فاكهة اللونجان على كمية عالية من فيتامين C والتي هي مفيدة في حماية الجسم من نزلات البرد والانفلونزا ويحسن من آلية مقاومة الأمراض، كما يعمل فيتامين C في زيادة امتصاص الحديد وكذلك يحسن صحة الجلد.

التخلص من الأرق واضطرابات النوم

تساعد فاكهة اللونجان على تهدئة الأعصاب ولذلك فإن أوراقه تستخدم في عمل شاي يعالج القلق ويهدئ الأعصاب وكذلك يعالج اضطرابات النوم كالأرق وغيرها.

تعزيز صحة المرأة اثناء الحمل

تساعد فاكهة اللونجان على نمو الجنين بشكل جيد وخاصة في الشهور الأولى من الحمل كما أنه يساعد في منع حدوث التشوهات الخلقية وذلك بفضل حمض الفوليك.

تعزيز صحة البشرة

تحتوي فاكهة اللونجان على نسبة عالية جدًا من فيتامين C، حيث أن ثمرة واحدة تكفي لتغطي احتياجات 80% من الاحتياج اليومي لفيتامين C، ومن المعروف أن فيتامين C هو أحد الفيتامينات الهامة في المحافظة على صحة الجلد حيث أنه يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يعمل على نضارة البشرة والمحافظة عليها وحمايتها من ظهور التجاعيد المبكرة.

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