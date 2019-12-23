تعرف علي أهم و أبرز فؤائد الخوخ

فاكهة الدراق أو الفرسك أو الخوخ تختلف الاسماء حسب اختلاف اللهجات .. بالانجليزية تسمى : Peach

يحتوي الدراق على الماء بنسبة 81% وعلى السكر بنسبة 4,5% وعلى الفحمائيات بنسبة 7%، وعلى الحمضيات بنسبة 1%، وعلى النشويات بنسبة 0,5% وعلى الخليوز بنسبة 6%.

???? القيمة الغذائية لثمار الدراق

• تحتوي ثمار الدراق على نسبة كبيرة من الفيتامينات المنوّعة منها فيتامين A، وتقدر النسبة بـ 600 وحدة دولية.

• تحتوي على نسبة 11 مليجرام من فيتامين c.

• تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامينات (K ,B ,E ,A).

• تحتوي على فيتامين B6.

• تحتوي على مجموعة من أحماض النياسين، والبانتونثيك وحمض الفوليك.

• تحتوي على نصف وزنها ماء، وهي قليلة السعرات الحرارية والدهون.

• تحتوي على ما يعادل 300 وحدة من المعادن المختلفة، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والنحاس، والكالسيوم.

• تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية.

???? فوائد الدراق لصحة الجسم

• المحافظة على سلامة وصحة العينين ومدى الرؤيا، وتجنّب الإصابة بأمراض العيون والأعصاب البصرية.

• الوقاية من الأمراض المعدية، بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

• زيادة مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.

• إعادة بناء خلايا الجسم.

• المحافظة على صحة القلب ومنع تجلط الدم.

• المحافظة على الجسم ومنع زيادة الوزن بسبب قلة السعرات الحرارية والدهون الموجودة فيه.

• منظم لضغط الدم.

• مانع لتكون الحصوات في الكلى.

• المحافظة على صحة الجهاز الهضمي والعصبي.

• تقوية العظام والمفاصل.

• الزيادة في نشاط كريات الدم الحمراء.

• الحفاظ على الجسم من أمراض الشيخوخة.

• زيادة مقاومة الجسم للأمراض المزمنة.

• علاج الخمول في الجهاز الهضمي.

• علاج فعال للإمساك وعسر الهضم.

• حماية الجسم من تجمع الكولسترول في الدم.

• تنقية الجسم من السموم.

???? فوائد أخرى لفاكهة الخوخ او الدراق

يحتوي الدراق على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يؤدي دوراً في تخليص الجسم من السموم مما يساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

ويؤدي تناول أربع حبات من الدراق كل صباح بدلاً من الفطور إلى تنظيم وظائف الأمعاء والكبد وينشط المعدة و يسهل الهضم ، وصيانة قلوية الدم، وضبط عملية التمثيل الغذائي.

يحتوي الدراق أيضاً على مادة البورون التي تساعد الجسم على إمتصاص الكالسيوم الذي يمنع هشاشة العظام و يقويها.

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أما البيتا كاروتين الضروري لصحة العينين، فالدراق غني بهذا العنصر، لذا ينصح كل من يعاني مشاكل في العينين بتناول الدراق الذي يساعد في تحسين الرؤية.

ويحتفظ عصير الدراق بجميع خصائص اللب وحتى بخاصيته الملينة.

لأوراق الدراق وأزهاره استعمال علاجي، فهي تقوم بتأثير مهدئ ومطهر و مضاد للتشنج، فيحضر الشراب لذلك بنقع 30 جراما من الأوراق والأزهار في نصف لتر من الماء، ويترك المنقوع لمدة عشر دقائق، بعد ذلك يُشرب بمعدل فنجان بعد الوجبة.

???? الاستعمال الخارجي :

بفضل تركيبه ، يعتبر الدراق مغذياً للجلد ومجدداً لخلايا الجلد التالفة.

• قناع ( ماسك ) قشطة بالدراق للجلد العادي أو الجاف : تحضر ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الدراق، مع المقدار نفسه من القشطة ( الكريمة ) ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وتخلط هذه المقادير جيداً ثم يُدهن الوجه بالخليط الناتج، ويترك لمدة خمس دقائق ثم يُغسل.

• دهان للجلد العادي أو الجاف : يعتبر لب حبة دراق بإضافة ملعقة صغيرة من زيت اللوز، ويدهن الوجه به ويترك لمدة عشرين دقيقة، ويمكن إعطاء الوجه نوعاً من اللمعان بدهنه بعصير الدراق وحده.

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