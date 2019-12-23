تعرف علي أهم و أبرز فؤائد البرقوق

فاكهة البرقوق هي واحدة من الفواكه الشهيرة وتعرف على مستوى العالم، وهي فاكهة غنية بمضادات الأكسدة، والكثير من العناصر الغذائية الأخرى الهامة لجسم الإنسان، تتميز فاكهة البرقوق بمذاقها الرائع والمثير، وسنتعرف في السطور التالية على أبرز فوائد البرقوق، حسب ما نشر موقع "healthyeating".

يعتبر البرقوق مصدر جيد للألياف الغذائية، كما يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات مثل السوربيتول وإيزاتين، والمعادن مثل: البوتاسيوم، الفلور، الحديد، الفوسفور، المغنيسيوم، المنغنيز، النحاس، ويحتوي على فيتامينات مثل: النياسين، حمض البانتوثنيك، فيتامين E، فيتامين A، فيتامين C، فيتامين K، ومجموعة فيتامينات B، والبروتينات، والكربوهيدرات، وتحمل نسبة منخفضة جداً من السعرات الحرارية، كل 100 جرام برقوق تحتوي على 46 سعرة حرارية.

1- يحتوي البرقوق على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على تقليل مستويات الكوليسترول ومنعها في الكبد، والألياف القابلة للذوبان تمتص الصفراء، والتي يتم إنتاجها بإستخدام الكوليسترول، وعندما يتم امتصاص الصفراء بواسطة الألياف القابلة للذوبان في الفاكهة، يقوم الكبد بإستخدام الكولسترول المخزن في الجسم، وبالتالي تنخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا يجعله من الفواكه التي تحافظ بشكل كبير في الحد من التعرض للإصابة بأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية.

2- فوائد البرقوق كثيرة ومن أبرزها تقوية الجهاز المناعي بشكل كبير، وذلك يرجع إلي ما تحتويه من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالأمراض، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالسرطان، حيث أن اللون الأزرق المحمر لثمرة البرقوق يعود إلى صبغة الأنثوسيانين التي تحارب أيضًا الجذور الحرة، حيث يحمي البرقوق أيضًا من سرطان الثدي وسرطان الفم.

3- يساهم البرقوق في الحفاظ على صحة القلب، وتعمل مضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، وتمنع الإصابة بأمراض القلب والجلطة، كما أن المواد المضادة للاكسدة تمنع أكسدة الكوليسترول وتساعد في الحفاظ على صحة القلب.

4- يحتوي البرقوق على المواد المضادة للأكسدة التي تقضي على الخلايا التالفة الموجودة في الدماغ، وبالتالي يزيد من قدرة الشخص على التذكر والتعلم جيدا، كما أن البرقوق يقوم بالتخلص من الجذور الحرة التي تتواجد في الجسم والتي قد تؤثر على ذاكرة الشخص، وبالتالي فقد يكون من اللازم تناول البرقوق يوميا للتمتع بالفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها والتي يتركها على الجسم.

5- نظرا لاحتواء البرقوق على نسبة عالية من الألياف فهذا يجعلها من الفواكه الهامة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من مشاكل العسر الهضمي، والإصابة بالإمساك، ويحتوي البرقوق على مادتي إيساتين وسوربيتول المسهلة، مما يساعد على تخفيف الإمساك وتحسين الهضم، كما أنه يحافظ على صحة الأمعاء، ولهذا عليك تناول البرقوق بإستمرار للحفاظ على صحتك.

6- البرقوق له خصائص تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الكربوهيدرات إلى حد ما، إلا أن البرقوق الطازج والبرقوق المجفف لا يسببان ارتفاعاً كبيراً في مستويات السكر في الدم بعد تناولهما، ويعود ذلك إلى قدرته على زيادة مستويات الأديبونيكتين، وهو هرمون له دور في تنظيم نسبة السكر في الدم.

7- يساعد البرقوق على تحسين صحة العظام، وقد ربطت بعض الدراسات بين استهلاك البرقوق وتقليل خطر الإصابة بالأمراض الموهنة للعظام، مثل هشاشة العظام وترقق العظام، والتي تنتج عن إنخفاض كثافة العظام، وتشير الابحاث أن استهلاك البرقوق قد يزيد من مستويات بعض الهرمونات التي تساهم في تكوين العظام، حيث يحتوي أيضاً على العديد من الفيتامينات والمعادن التي لها آثار واقية للعظام، بما في ذلك فيتامين K والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

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8- البرقوق يحسن قدرة الجسم على امتصاص الحديد، وتحتوي الثمرة أيضًا على الحديد، وهو أمر ضروري لإنتاج خلايا الدم.

9- يحتوي البرقوق على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وهذا يجعله خياراً جيدًا لتجنب السمنة والحد من زيادة الوزن، ولهذا عليك تناول البرقوق لو كان الهدف هو التخلص من الوزن الزائد.

10- البرقوق يساهم بشكل كبير في القضاء والتخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، وهذا يجعله من الفواكه التي تساهم في تنظيف الجسم بشكل كبير.

11- يحتوي البرقوق على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية المفيدة للجسم خلال مرحلة الحمل، ويعمل فيتامين C لدعم العظام والأسنان والجلد، ويعزز من نمو عضلات الجنين وأوعيته الدموية، كما أنه يساعد في امتصاص الحديد، كما يحتوي البرقوق على حمض الفوليك، الذي يمنع حدوث عيوب الأنبوب العصبي عند الجنين، أما البوتاسيوم فيساعد في تجنب حدوث تشنجات العضلات والتعب، وهي من الأعراض الشائعة أثناء الحمل.

12- يحتوي البرقوق على نسبة جيدة من البيتا كاروتين والفيتامينات التي تساعد الجسم في منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد وفقدان المرونة، فهذه الثمرة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقلل الالتهابات وتحافظ على نضارة البشرة، وللحصول على بشرة شابة ومتألقة، ينصح بإستعمال قناع البرقوق بشكل يومي.

13- يحتوي البرقوق على نسبة جيدة من فيتامين E والبروتينات، يمنح البرقوق القوة لشعرك كما يوفر له الحماية ضد التلف والتساقط، ويعمل فيتامين C الموجود في البرقوق على علاج الشعر من قشرة الرأس عن طريق تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس وبصيلات الشعر لتبقى بصحة جيدة، وبالتالي حماية الشعر من التساقط، ويمكنك هرس ثمرتين من البرقوق لتكوين عجينة لينة لتدليك فروة الرأس بها ثم غسلها بالماء البارد.

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