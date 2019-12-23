تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أيس كريم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 600 x جرام كريمة مخفوقة (طازجة)

100 x جرام سكر

10 x عدد صفار بيضة

1 x لتر لبن كامل الدسم

1 x كوب عسل نحل

½ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: فى حلة على النار هنضيف اللبن والسكر والعسل ونقلب كويس جدا بمضرب بيض لحد ما السكر والعسل يدوبوا فى اللبن تماما.

بعد كده فى بولة هنضيف ضفار البيض والفانيليا وهناخد نصف كوب من اللبن اللى على النار نقلبه معاهم كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس.

أول ما اللبن يغلى هنضيف عليه خليط البيض براحة جدا وبالتدريج مع التقليب المستمر بسرعة علشان البيض ميتحرقش. (فى الخطوة دى ممكن نضيف أى نكهات اضافية نحبها زى الكاكاو أو النسكافيه أو المكسرات حسب الرغبة)

هنستمر فى الخفق السريع لحد ما الخليط يتجانس تماما ويتقل وبعد كده هنصفيه فى بولة كبيرة ويدخل الثلاجة يبات ليلة

بعد ما يخرج من الثلاجة هنكون مجهزين الكريمة المخفوقة وهنضيفها عليه ونقلب كويس أوى بمضرب بيض.

بعد كده هنحط الخليط فى علبة بلاستيك ويدخل الفريزر لحد ما يتجمد.

هنقدم الأيس كريم فى كاسات باستخدام مغرفة الأيس كريم ونزينه بصوص الشوكولاته أو الكراميل أو الفراولة.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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