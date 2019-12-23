6 فوائد لتربية القطط في المنزل يجهلها الكثيرون وتأثيرها على الحالة الصحية لصحابها

تصنف القطط ضمن قائمة الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل، وتتمتع بموهبة الصيد وافتراس الحشرات والقوارض، وهي معروفة بحبها للنوم في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس، وتضيف بهجة في نفوس البشر، كل تلك الصفات تدفع البعض لتربيتها في المنزل. ونشر موقع " healthfitnessrevolution" على الانترنت فوائد لتربية القطط في المنزل، فبينما لا تحتاج القطط إلى قدر كبير من الاهتمام؛ فإن اقتناء قطة يمدك بالعديد من المنافع الصحية، إليك أهمّ عشر فوائد منها:

خفض التوتر والقلق

إن اقتناء قطة مريح للأعصاب، وذلك عبر إطلاق مواد كيميائية مهدئة في الجسم، وبما أنها كائنات غير متطلبة، فإن جلسة بسيطة من التدليل كافية لتريحك وتشتّت اهتمامك عما يقلقك.

تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

أظهرت دراسات أن مربي القطط أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة، مقارنة بغيرهم.

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إطلاق هرمون الحب والثقة

يطلق التأثير المهدئ لاقتناء قطة هرمون الأوكسيتوسين، والمرتبط بمشاعر الحب والثقة، فقد قال العديد من الأشخاص أن التحدّث إلى قططهم ساعدهم على تخطّي الأوقات العصيبة التي مرّوا بها، والمساعدة في تقليل الاكتئاب والمزاج السيئ.

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رفع مناعة الجسم

إن التعرّض لفرو قطتك من شأنه أن يزيد من مقاومتك للحساسية، ويقلّل من خطر داء الربو، أظهرت نتائج دراسة أن الأطفال الرضع للعائلات التي تربي قطة، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وكذلك أقل عرضة لأنواع الحساسية المختلفة والتهابات الأذن المتكررة.

خفض ضغط الدم

مجرد التربيت على قطة كفيل بخفض ضغط الدم المرتفع.

الرفقة وتقليل الشعور بالوحدة

بالرغم من أن القطط كائنات مستقلة، إلا أن العلاقة بينها وبين مربيها تعزز روابط الصداقة وتساعد في تخطّي الشعور بالوحدة، في حال كان الشخص عازبا أو أرملا فإنه من المفيد وجود كائن حي آخر يعيش معه في المنزل، وليس هناك أفضل من القطط بالطبع.

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