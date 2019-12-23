تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز عيد الميلاد

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام زبدة

3 x معلقة كبيرة جنزبيل

2 ¼ x كوب دقيق

1 x عدد صفار بيضة

1 x معلقة صغيرة قرفة

½ x كوب شراب الذرة

½ x معلقة صغيرة قرنفل

½ x كوب سكر (بني) الطريقة: باستخدام العجان نخفق الزبد مع السكر ثم نضيف صفار البيضة ثم الدقيق و القرنفل و القرفة و الزنجبيل و السكر البنى .

ونفرد العجين على ورق زبد و نقوم بتشكيله على أشكال الكريسماس حسب الرغبة و بالاشكال التي يحبها أطفال ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة .

ويمكن تزيبنه بالسكر البودرة بعد خروجه من الفرن . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الجنزبيل طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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