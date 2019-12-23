شكرا لقرائتكم خبر عن تناول دهون أقل يمكن أن تكون المفتاح لزيادة خصوبة الرجال.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون اتباع نظام غذائى منخفض الدهون، ونسبة عالية من بياض البيض هو المفتاح لزيادة خصوبة الرجال وفقًا لدراسة تجريبية جديدة.

يقدم البحث، الذى أجرته جامعة جنوب أستراليا ونشر على موقع " news-medical"، وجود صلة مباشرة بين النظام الغذائى منخفض الدهون وهرمون التستوستيرون الذكورى، مما يدل على أن ما يتناوله الرجال يمكن أن يؤثر على هرمون الجنس الذكرى الأساسى.

تعد هذه الدراسة الأولى التى تحدد أن اتباع نظام غذائى غنى بأى نوع من الدهون، بما فى ذلك الدهون المشبعة أحادية الصحة مثل زيت الزيتون، يؤثر سلبًا على إنتاج هرمون التستوستيرون خلال أقل من 5 ساعات، ومع اتباع نظام غذائى يحتوى على بياض البيض وأقل مدى بروتين، يمكن أن تؤثر إيجابيا على هرمون التستوستيرون.

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ويؤثر العقم على الصعيد العالمي على 15 % من الأزواج ، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يصل إلى 25 % من الأزواج في البلدان النامية مصابون بالعقم بالفعل، في حين أن الأسباب كثيرة ومتنوعة ، ولكن كان هناك ما يقرب من بين 20 إلى 30 % من المشاكل تعزى إلى العوامل ذكورية وحدها.

النتائج الأولية تقدم رؤى مثيرة للجدل حول الفترة القصيرة التى تبلغ 5 ساعات حول العلاقة بين التستوستيرون والدهون غير المشبعة الأحادية "الصحية" ، والتي تُعتبر أحد مكونات النظام الغذائي الصحي ، بما في ذلك النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط.

في الدراسة وجد أن تناول الألبومين وهو البروتين الموجود في بياض البيض، زاد من مستويات هرمون التستوستيرون، في حين أن الألبومين جنبًا إلى جنب مع الدهون المشبعة السيئة.

اختبرت الدراسة 8 بروتوكولات من النظم الغذائية (وجبات تحتوي على الدهون غير المشبعة المتعددة، والدهون غير المشبعة الأحادية، والكربوهيدرات المكررة (عصير البرتقال) ، مصل اللبن، البيض، ووجبات مختلطة من الدهون غير المشبعة والكربوهيدرات المكررة، الدهون المتعددة غير المشبعة وبياض البيض، الكربوهيدرات المكررة.

وتعد هذه الدراسة وفقا للباحثين خطوة واحدة في سلسلة من العمل اللازم لدعم وتعزيز الخصوبة لدى الرجال.