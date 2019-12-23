شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خرافات ارتبطت بتطعيم الأنفلونزا.. أهمها: يصيبك بالمرض ويسبب مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة وتنتقل العدوى بسرعة فى الأماكن المزدحمة بما فيها المدارس، وأماكن المواصلات، والعمل، فعندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى، أو يعطس، ينتشر الرذاذ الذى يحتوى على الفيروسات (الرذاذ المعدى) فى الهواء، و بين الأشخاص القريبين الذين يستنشقونه.



التطعيم امن على الحامل

كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق الأيدى الملوثة بالفيروس، وللوقاية من العدوى، ينبغي للناس تغطية أفواههم، وأنوفهم، بمنديل عند السعال، وغسل أيديهم بانتظام، مشيرة إلى أن الوقاية من الانفلونزا من خلال التطعيم، هو أنجح وسيلة للوقاية من المرض، وقد تم إتاحة اللقاحات المأمونة والناجحة واستخدامها طيلة أكثر من 60 عاماً، ويمكن أن يوفر لقاح الأنفلونزا حماية معقولة للبالغين الأصحاء، حتى عندما لا تتطابق الفيروسات المنتشرة تماما مع فيروسات اللقاح.



تطعيم الانفلونزا يمكن ان يسبب مضاعفات .. اعرف الحقيقة

وقالت المنظمة، إن للتطعيم أهمية خاصة بالنسبة للناس المعرّضين، أكثر من غيرهم، لمخاطر الإصابة بمضاعفات خطيرة جرّاء الأنفلونزا والأشخاص الذين يعيشون معهم أو يعتنوا به.



خرافات ارتبطت بالتطعيم

ولكن هناك 5 خرافات ارتبطت بتطعيم الأنفلونزا.. تعرف عليها

الخرافة الأولى: الإنفلونزا ليست خطيرة، لذا لا أحتاج إلى اللقاح

الحقيقة: يمكن أن تودى الإنفلونزا بحياة الكثيرين بما يصل إلى 650 ألف شخص سنوياً، ولا يمثل هذا سوى الوفيات التنفّسية، وبالتالى فإن التأثير المحتمل أعلى من ذلك كثيراً، وحتى الأشخاص الأصحاء يمكن أن يصابوا بالإنفلونزا، لكنها تصيب على وجه الخصوص الأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية معرّضة للخطر، وسيتعافى معظم هؤلاء الأشخاص في غضون بضعة أسابيع، لكن يمكن أن يصاب البعض بمضاعفات تشمل الجيوب الأنفية، والتهابات الأذن، والالتهاب الرئوى، والتهابات القلب أو الدماغ.



تطعيم الالنفلونزا

الخرافة الثانية: لقاح الإنفلونزا يمكن أن يصيبك بالإنفلونزا

الحقيقة: يحتوى لقاح الإنفلونزا على فيروس معطّل المفعول لا يمكن أن يصيبك بالإنفلونزا، وإذا شعرت بألم أو حمى بسيطة، فهذا ردّ فعل طبيعى للجهاز المناعى على اللقاح، ولا يستمر عموماً إلا لمدة يوم أو يومين.

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الخرافة الثالثة: لقاح الإنفلونزا يمكن أن يسبب آثار جانبية وخيمة

الحقيقة: ثبت أن لقاح الإنفلونزا آمن.



التطعيم يحد من الاعراض

الخرافة الرابعة: تلقيت اللقاح وأصبت بالإنفلونزا رغم ذلك، فهو لا يعمل إذن.

الحقيقة: العديد من فيروسات الانفلونزا تنتشر طوال الوقت، وهذا هو السبب فى أن الناس قد يظلون عرضة للإصابة بالإنفلونزا على الرغم من تطعيمهم لأن الفيروس يخص سلالة واحدة تحديداً، ومع ذلك، فإن التطعيم يحسن من فرص الحماية من الإنفلونزا، وهذا مهم بشكل خاص لوقف إصابة الأشخاص الذين يعانون من أجهزة مناعية معرضة للخطر بالفيروس.

الخرافة الخامسة: أنا حامل ولذا لا ينبغى أن أتلقى لقاح الإنفلونزا

الحقيقة: ينبغى على النساء الحوامل، بالأخص تلقى لقاح الإنفلونزا لأن أجهزة المناعة لديهن أضعف من المعتاد، ويعتبر تطعيم الإنفلونزا المعطل المفعول آمناً فى أى مرحلة من مراحل الحمل.