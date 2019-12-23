شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى أنواع الصمامات الصناعية لمرضى القلب؟.. ومتى يتم استبدالها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثير من مرض القلب من مشاكل فى الصمامات، وهو ما يتطلب ضرورة استبدال صمام القلب الطبيعي الذي لا يعمل بشكل صحيح جراحياً بصمام اصطناعي، الصمام الاصطناعي هو بديل صناعي أو بديل للصمام الطبيعي إنه مصمم لتقليد حركات الفتح والإغلاق الطبيعية للصمام الطبيعي. يمكن للصمام الاصطناعي أن يحل محل أي من صمامات القلب التاجي ، الأبهري ، الرئوي أو ثلاثي الشرفات.

ووفقا لموقع " webmed” تنقسم صمامات القلب التعويضية إلى فئتين أساسيتين: الصمامات الميكانيكية الاصطناعية والصمامات البيولوجية المصنوعة من الأنسجة البشرية أو الحيوانية.

أنواع صمام القلب الصناعية

الصمامات الميكانيكية تمت الموافقة على عدة أشكال مختلفة من الصمامات الميكانيكية من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامها في تختلف الأنواع المختلفة في الآليات التي يستخدمونها لفتح وإغلاق الصمامات.

بشكل عام ، تميل الصمامات الميكانيكية إلى أن تدوم لفترة أطول من الصمامات البيولوجية ، ولكنها تحمل أيضًا خطرًا أكبر على المدى الطويل من الجلطات الدموية ، وهي جلطة دموية عائمة يمكن أن تنتقل خلال الدورة الدموية ، مما تسبب في حدوث جلطة وغيرها من المشكلات.

للمساعدة في منع الجلطات الدموية ، يجب على الأشخاص الذين يتلقون صمامات القلب الميكانيكية تناول الأدوية المضادة للتجلط لبقية حياتهم ومع ذلك ، فإن هذا الاستخدام طويل الأمد لمضادات التجلط يزيد أيضًا من خطر حدوث مشكلات النزيف.

على الرغم من أن الصمامات الميكانيكية تستخدم عادة في المرضى الأصغر سنا بسبب متانتها ، إلا أن الحاجة إلى الأدوية المضادة للتخثر يمكن أن تعقد الحمل عند النساء الشابات.

الصمامات البيولوجية يمكن أن تكون الصمامات البيولوجية مصنوعة من نسيج بشري أو حيواني، تشمل الخيارات:

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صمامات التطعيم الذاتي في هذه الحالة ، يتكون صمام الاستبدال من صمام آخر داخل قلب المريض. على سبيل المثال ، يمكن إزالة الصمام الرئوي للمريض واستخدامه لإصلاح الصمام الأبهري ثم يتم استبدال الصمام الرئوي المفقود بواحد من الخيارات الأخرى.

صمامات Homograf : صمام الاستبدال هذا مأخوذ من متبرع بشري متوفٍ.

صمامات غير متجانسة: في هذه الحالة ، يأتي صمام الاستبدال من متبرع حيواني ، إما من خنزير أو بقرة.

بشكل عام ، تكون الصمامات البيولوجية أقل متانة من الصمامات الميكانيكية، هم أكثر عرضة للتآكل وتحتاج إلى استبداله، ولأنها أكثر عرضة للتآكل ، فإن الصمامات البيولوجية تميل إلى الاستخدام في كثير من الأحيان للأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا أو أكبر لأن عمرهم المتوقع أقصر، نظرًا لأن خطر الجلطات الدموية على المدى الطويل يكون أقل بالنسبة للصمامات البيولوجية مقارنة بالصمامات الميكانيكية ، فقد لا يحتاج المريض إلى تناول مضادات التخثر لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الجراحة.

لذلك ، فإن العديد من المرضى الأصغر سناً الذين لديهم أنماط حياة نشطة ولا يرغبون في تناول مضادات التخثر يختارون استخدام الصمامات البيولوجية.

أسباب استبدال صمام القلب

تختلف أسباب استبدال صمام القلب اختلافًا طفيفًا ، اعتمادًا على أي من صمامات القلب الأربعة المعنية كدليل عام ، ومع ذلك ، قد يحتاج مريض القلب إلى استبدال الصمام لأي من الأسباب التالية:

لديه تضيق كبير في الصمام أو تسرب يسبب أعراض قلبية حادة ، مثل الذبحة الصدرية ، وضيق في التنفس أو إغماء .

على الرغم من أن الأعراض القلبية ليست حادة بعد ، إلا أن الاختبارات التشخيصية تظهر أن المريض لديه تضيق الصمامات أو قلس بدأ يؤثر تأثيراً خطيراً على وظائف القلب.

الاصابة بتضيق الصمام الخفيف ، ولكن يحتاج إلى جراحة القلب المفتوح لسبب آخر "مثل الشريان التاجي الالتفافي" يمكن استبدال صمام القلب المسبب للمشاكل أثناء إجراء عملية القلب المفتوح ، مما يؤدي إلى تصحيح الموقف قبل أن تتدهور حالته.

عند الإصابة بتضرر صمام القلب بشدة من التهاب الشغاف (عدوى صمام القلب) ، او الاصابة بالتهاب الشغاف الذي يقاوم المضادات الحيوية.