شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الكافيين قد يلغي المخاطر الصحية للوجبات الغذائية الغنية بالدهون والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة أجريت على الفئران، أن الكافيين قد يعوض بعض الآثار السلبية للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكر.

وجد باحثون من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة أن الكافيين قد يظهر هذه الفوائد عن طريق تقليل تخزين الدهون في الخلايا الدهنية والحد من زيادة الوزن، وإنتاج الدهون الثلاثية.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة " Functional Foods" أن الفئران التي تستهلك الكافيين المستخرج من الشاي اكتسبت وزنا أقل بنسبة 16 % وتراكمت دهون الجسم بنسبة 22 % مقارنة مع تلك التي تناولت الشاي منزوع الكافيين منه.

وقال الباحثون إن كمية الكافيين الموجودة فى الشاي تتراوح بين 65-130 ملليجرام، مقارنة مع 30-300 ملليجرام من الكافيين في كوب من القهوة.

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لمدة 4 أسابيع، تناولت الفئران في الدراسة نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة 40 % من الدهون و 45 % من الكربوهيدرات و 15 % من البروتين، كما تناولوا أحد أشكال الكافيين بكمية تعادل كمية الإنسان الذي يشرب 4 أكواب من القهوة يوميًا.

وفي نهاية فترة الـ 4 أسابيع، تراكمت كميات أقل من الدهون فى الفئران التي تناولت الكافيين من الشاي أو القهوة أو المصادر الاصطناعية، من الفئران في المجموعات الأخرى.

وبغض النظر عن مصدره، فإن الكافيين قد قلل من تراكم الدهون في الخلايا الدهنية بنسبة 20-41 %، كما تتبع العلماء التعبير عن عدة جينات مرتبطة بالسمنة والتمثيل الغذائي للدهون.