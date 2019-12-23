ماذا تفعلين حال تزامن موعد الدورة الشهرية مع يوم عرسك؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما تنزعج كثير من النساء من تزامن موعد دورتهن الشهرية مع بعض المناسبات أو الارتباطات؛ إذ يتسبب ذلك في تعكير صفو أذهانهن وإثارة غضبهن، نظرا لما تحظى به فترة الدورة من تأثيرات على صحة المرأة النفسية والبدنية.

ولعل أكثر ما يقلق النساء أو الشابات هو أن يتصادف موعد دورتهن مع ليلة الزفاف الخاصة بهن؛ إذ يكون الأمر مثيرا لانزعاجهن على مدار اليوم، ويكفي التفكير فقط في طريقة وكيفية تغيير فوط نظافتهن الشخصية من وقت لآخر وسط كل هذا الانشغال بالتجهيزات والتحضيرات التي يتعين على العروس المشاركة فيها بنفسها.

فضلا عما ينتج عن قدوم الدورة في هكذا مناسبة من انزعاج يحرم الفتاة من شعور الفرح؛ نظرا لما تسببه من تقلصات، ألم وضيق نفسي، لكن النبأ السار الذي زفه باحثون مؤخرا هو أن الفتاة يكون بوسعها الاستمتاع بليلة زفافها حتى إن تزامنت معها دورتها الشهرية.

وفي هذا الصدد قالت طبيبة الغدد الصماء، جيم نوبمان، إن بمقدور الفتاة أو المرأة الاستعانة ببعض الخيارات التي تخفف عنهن تأثيرات الدورات في هكذا مناسبة مثل استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية كحبوب منع الحمل، اللاصقة أو حقن ديبو بروفيرا، موضحة أن الاستعانة بأي من تلك الوسائل يقطع عليك نصف الطريق، أو يمكن زيارة طبيب النساء المختص لاستشارته في ذلك.

وتابعت نوبمان بقولها: "وما لم تكوني تستعيني بحبوب منع الحمل أو أي وسائل منع حمل أخرى، أو وإن كنت تبدئين في استخدام وسيلة جديدة قبل موعد زفافك من أجل التحكم في دورتك الشهرية، فإنك بحاجة لإعطاء نفسك مهلة 3 أشهر على الأقل لتتمكني من معرفة طريقة تجاوب جسمك معها، فربما ترتاحين لها أو تكرهينها".

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وأضافت: "وإذا سبق لك أن أخذت حبوب منع الحمل من قبل، ولم تعجبي بالطريقة التي تجاوب بها جسمك معها، فلك أن تعلمي أنكِ لست أول من تتعرض لذلك، فقط ارجعي لطبيب النساء وأخبريه بنوع الحبوب الذي كنت تستخدمينه من قبل، ومن ثم يكون بوسعه إرشادك للنوع الذي يناسبك ويجعلك على المسار الصحيح بالفعل".

وواصلت نوبمان بقولها إنه يجب تعويد الجسم قبلها بفترة ليتمكن من تجاوز ألم الدورة ومتاعبها، ومن ثم، فإن كان ذلك هو ما تخططين له قبل موعد عرسك، فيمكنك الاستعانة بنوع حبوب مريح ومناسب لك ومن بعدها سيتعود الجسم على الأمر وسيتأقلم على الوضعية الجديدة خلال الفترة التي سيقام فيها حفل زفافك.

وحتى وإن لم يكن لديك الوقت الكافي لاختيار وتحديد نوع حبوب منع الحمل المناسب لك، فلا داعي للقلق أيضا؛ إذ يمكنك تناول علاجك المعتاد للتخفيف من حدة التقلصات، وكذلك يفضل الاعتماد على السدادات القطنية (التامبون) بدلا من الفوط الصحية.