الأمير هاري وزوجته يسافران في رحلة سياحية إلى كندا بصحبة طفلهما

الأمير هاري (Prince Harry) وزوجته ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس وطفلهما آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور (Archie Harrison Mountbatten-Windsor) يقضيان حاليا عطلة عائلية خاصة في كندا، وكشف عن ذلك عدة تقارير صحفية جديدة، أكد صحتها متحدث باسم الزوجين الملكيين، من خلال بيان رسمي تضمن ما يلي: "قرار الزوجين قضاء الوقت في كندا يعكس أهمية هذا البلد الذي ينتمي لرابطة دول الكومنولث لكل منهما، دوق ساسيكس كان دائما زائر متكرر لدولة كندا على مدار سنوات عديدة، وكانت كندا أيضا موطنا لدوقة ساسيكس لمدة سبع سنوات قبل أن تصبح عضوا في العائلة المالكة البريطانية، إنهما يستمتعان حاليا بمشاركة دفء الشعب الكندي وجمال الطبيعية في كندا مع طفلهما الصغير".

دوق ودوقة ساسيكس يقضيان حاليًا عطلة من العمل الرسمي تمتد لستة أسابيع كانت قد تم إقرارها مسبقا، وكان آخر ظهور للزوجين ساسيكس قد بدء عطلتهما هو احتفالات يوم الذكرى في الشهر الماضي، وطبقا للتقارير المنشورة فإن عائلة ساسيكس تخطط أن تقضي عطلة أعياد الميلاد في هذا العام بصحبة دوريا رادلان (Doria Ragland)، والدة ميغان ماركل، بدلا من منزل الملكة في ساندرينجهام في مقاطعة نورفك البريطانية، كعادة العائلة المالكة البريطانية في كل عام، وطبقا لما نشرته مجلة Hello فإن قرار الزوجين ساسيكس بقضاء عطلة أعياد الميلاد في هذا العام بعيدا عن ساندرينجهام قد قوبل بدعم وتفهم من قبل الملكة بسبب قضاء ميغان لعطلتي أعياد ميلاد بعيدا عن والدتها.

جدير بالذكر أن ملكة بريطانيا قد سبق وأن سمحت لأفراد عائلتها الآخرين بالغياب عن عطلة أعياد الميلاد في ساندرينجهام لأسباب مشابهة، بما في ذلك الأمير وليام (ًPrince William) وزوجته كيت ميدلتون (Kate Middleton) دوقة كمبريدج واللذان سبق وأن قضيا عطلة أعياد الميلاد في منزل والدي كيت ميدلتون بدلا من ساندرينجهام، في عامي 2012، 2016.

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