تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز بالينسون

القاهرة - لايف ستايل المقادير 800 x جرام دقيق

25 x جرام يانسون

25 x جرام بذور شمر

25 x جرام سمسم

10 x جرام باكينج بودر

5 x عدد بيضة

5 x جرام فانيليا

1 ¾ x كوب سكر بودرة

¼ x كوب زيت زيتون الطريقة: اخلطى البيض مع السكر البودرة و الفانيليا و بعدين ضيفى الزيت و استمرى فى التقليب.

اخلطى الدقيق مع الينسون و البيكنج باودر و الشمر و السمسم .

اخلطى المكونات كلها حتى تتكون العجين و تترك لترتاح قليلا .

افردى العجين على سطح مستوى ثم تقطع اشكال بواسطة القطاعات و ترص على صينية الفرن و تخبز على درجة حرارة 180 لمدة 15 الى 20 دقيقة ثم تقدم بالهنا . Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد قرص اليانسون المحشي جبنه رومي طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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