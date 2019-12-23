تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز بالجنزبيل

المقادير

2 ½ x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x عدد بيضة

1 x كوب عسل أسود

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

¾ x كوب ماء (ساخن)

¾ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب زبدة

¼ x كوب سكر

الطريقة:

فى وعاء عميق نضع جميع المقادير ونعمل على خفقهم بالمضرب الكهربائى على سرعة بطيئه مدة دقيقة ثم على السرعة المتوسطة مدة 3 دقائق حتى نحصل على قوام متجانس.

يدهن قالب الكيك جيدا بالزبد ويرش بالدقيق ثم يصب عجين الخبز فى القالب.

يوضع قالب الكيك فى الفرن عند درجة حرارة 160 مدة 40 دقيقة أو لحين النضج.. تترك حتى تبرد ثم تقطع وتقدم. بالهنا والشفا

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