تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الثلاث دقائق

المقادير 2 x معلقة صغيرة سكر بودرة

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة دقيق

2 x معلقة كبيرة حليب كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة شيكولاتة (نوتيلا)

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة كاكاو

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة كبيرة شيكولاتة (مبشورة)

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر الطريقة: في مج الميكرويف او اي مج صالح لدخول الميكرويف نخلط جميع المكونات معا وندخلها الميكرويف فقط لمده 3 دقائق.

ممكن تقدم ساده او ممكن اضافه فواكه او صوص نوتيلا او بوله ايس كريم. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير رول الكنافة بالشوكولاته طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الشوكولاتة بالكوكاكولا وعصير الكرز

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