تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال الكريمى

المقادير 3 x عدد بيضة (طازجة)

2 ½ x كوب دقيق

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x كوب عصير برتقال

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب سكر

1 x معلقة كبيرة قشر برتقال

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x رشة ملح

1 x باكو باكينج بودر الطريقة: نخلط كل المقادير معا.

نضعها في صينيه مبطنه بالزيت والدقيق.

ندخلها فرن محمي علي 200 درجه حوالي نصف ساعه او حتي تنضج. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البرتقال طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاتة الداكنة بكريمة الفانيليا

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