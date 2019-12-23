تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الموز اللذيذ

القاهرة - لايف ستايل المقادير 300 x جرام دقيق

80 x جرام زبدة

60 x جرام سكر

2 x معلقة صغيرة خميرة (فورية)

2 x عدد موز

2 x معلقة كبيرة سكر (ناعم لتحضير الكريمة)

2 x عدد بيضة

1 x كوب كريمة مخفوقة

1 x كوب حليب مكثف

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x معلقة صغيرة فانيليا

½ x معلقة كبيرة فانيليا (لتحضير الكريمة) الطريقة: يسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

يخلط الدقيق، السكر، الفانيليا، الملح والخميرة مع بعضهم البعض.

تذوب الزبدة وضعيها في وعاء مع الحليب والبيض.

تضاف المكونات الجافة إلى خليط الزبدة وتخفق جيدا.

يقطع الموز إلى قطع صغيرة الحجم وتضاف إلى العجينة.

تسكب العجينة فى قوالب الكب كيك.

تدخل قوالب الكب كيك إلى الفرن وتخبز لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد.

تخفق الكريمة مع السكر و الفانيليا.

تزين حبات الكب كيك الباردة بالكريمة وقطع من الموز. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا

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