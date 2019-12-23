تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثى الموز مع اللوز

المقادير 6 x عدد مكعبات ثلج

2 x كوب حليب اللوز

2 x عدد موز

1 x معلقة كبيرة عسل نحل

1 x معلقة كبيرة شراب اللوز المركز الطريقة: نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط جيدا حتى يصبح المزيج ناعم.

ثم يصب فى أكواب التقديم يقدم فورا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الحليب الساخن باللوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز والمكسرات

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