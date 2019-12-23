تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة العسل الأسود

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 ½ x كوب دقيق

2 x عدد بيضة

2 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب لبن رايب

1 x معلقة صغيرة قهوة (سريعة الذوبان)

1 x كوب عسل أسود

1 x كوب ماء (دافئ)

½ x كوب زبدة (سايحة)

½ x كوب سكر بنى

½ x كوب سكر بودرة (للتزيين) الطريقة: نقوم بخفق البيض مع السكر ومن الممكن اضافة بعض الفانيليا ثم تضاف باقى المقادير السائلة بالتدريج مع استمرار الخفق حتي ننتهي من كل المقادير السائلة.

نقوم بإذابة القهوة فى الماء وتضاف الي الخليط السابق.

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيكربونات ويضاف على الخليط السابق ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

نقوم بدهن القوالب المناسبة حسب الرغبة ثم يصب فيها الخليط ويوضع فى الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة ثم تخرج وتزيّن بالسكر البودرة وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة بالبندق تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة بالبرتقال

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