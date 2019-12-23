تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز البخارى

المقادير

2 x معلقة كبيرة سكر

1 ½ x كيلو جزر

1 x كيلو لحمة ضانى

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبه)

1 x عدد بصلة (شرائح رفيعة)

1 x عدد طماطم

½ x كوب لوز (محمص)

½ x كوب سمن

½ x كيلو أرز بسمتى

¼ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x كوب زيت عباد شمس

¼ x معلقة صغيرة حبهان (ناعم)

¼ x كيلو جزر (شرائح طولية)

¼ x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون)

⅛ x كيلو زبيب

الطريقة:

يغسل الأرز بالماء وينقع لمدة نصف ساعة مع أضافة معلقة كبيرة من الملح.

يصفى الأرز من الماء جيدا ثم يسلق مثل المكرونة فى ماء مغلى ومعلقة من الزيت نصف سلقة ثم يصفى ويترك جانبا.

فى طاسة على النار نضع البصل والزيت والسمن ونقلب البصل حتى يصفر لونة ثم نضيف الطماطم والملح والبهارات ونقلب.

نضيف لتر من الماء وعند الغليان نضيف اللحم ويترك على النار حتى ينضج بنسبة 70 فى المائة.

نقطع نصف كمية الجرز إلى شرائح والنصف الاخر نبشره بالمبشرة.

ترص حلقات الجزر فى حلة ثم نرص نصف كمية اللحم ثم فوق اللحم نضع نصف كمية الأرز ثم نضع نصف كمية اللحم ثم الجزر المبشور ثم الأرز.

نوزع فوق الأرز 3 كوب من المرق الدسم.

نحكم إغلاق الحلة ونضعها على نار هادئة لمدة ساعة ونصف.

عند تمام النضج نعمل على قلب الأرز البخارى ونفصل اللحم عن الأرز .

لعمل خلطة الزبيب والجزر فى إناء على النار نضع شرائح الجزر الطولية ومعلقة من السمن والسكر على نار هادئة مع إحكام غلق الإناء ونتركة حتى يجف ماء الجزر .

ثم نضيف الزبيب ونقلب على نار عالية مدة خمس دقائق.

يقلب الأرز برفق مع الجزر المبشور ثم نفرده فى طبق التقديم ثم نضع فوقة اللحم ثم خلطة الزبيب والجزر ثم ننثر اللوز المحمص على الوجة.. بالهنا والشفا

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