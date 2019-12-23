تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالبصل والزبيب

المقادير

2 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كوب زبيب

½ x معلقة صغيرة قرفة

الطريقة:

في قدر على النار نضع معلقة زبدة ونشوح الأرز خمس دقائق.

نضيف القرفة و2 ونصف كوب ماء ساخن والملح حسب الرغبة، وعندما يجف الماء نهدئ النار تماما حتى النضج.

في هذه الأثناء نقوم بتحمير البصل في معلقة كبيرة زبدة حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف الزبيب ونشوح خمس دقائق.

نضيف البصل والزبيب الى الأرز ونقلب جيدا ونتركه عالنار حوالي خمس دقائق ثم يقدم بالهنا والشفا.

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