تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حمام محشى بالرز

المقادير

10 x عدد عيدان كرفس

4 x عدد بصل (مفروم)

4 x عدد حمامة (منظفة)

3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x عدد ورق لورا

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x كوب عين جمل (مجروش)

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة زعتر

1 x كوب زبادي

1 x عدد حباية جزر

1 x كوب أرز عادى

1 x معلقة صغيرة بهارات دجاج

1 x عدد بصلة (مقطعة نصفين)

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة جوزة الطيب (مطحونة)

الطريقة:

فى حلة على النار هنضيف الزبدة ولما تسيح هنقلب فيها البصل المفروم لحد ما يدبل وبعدين نضيف الرز والقرفة والملح والفلفل وجوزة الطيب والبهارات و كوب ونصف ماء ونقلب ونسيب الرز لحد ما يشرب ميته بس المهم ميستويش وبعدها هنرفعه من على النار ونسيبه يبرد تماما.

هنضف الحمام كويس جدا بالماء والخل وبعدين هندخل صباع السبابة من رقبة الحمامة بالراحة جدا ونفصل كل الجلد عن اللحم. المفروض الصباع يدخل ناحية الجهة اليمنى لحد ما نوصل لبطن الحمامة, وبعدها نحركه ناحية الجهة اليسرى ونخرجه تانى براحة وبحذر علشان الجلد ميفتحش.

فى حلة على النار هنضيف ماء ومعاه الجزر والبصل والكرفس والزعتر وورق اللورا ونسيبه يغلى.

بعد كده هنضيف عين الجمل على الرز بعد ما يبرد ونخلطهم كويس ونبدأ نحشى الحمام من ناحية الرقبة الأول وبعدين من ناحية البطن.

بعد حشو الحمامة هندخل رجل من رجلين الحمامة فى المؤخرة بحذر وهندخل الرجل التانية من تحتها مباشرة, وبعدين هنعمل خروم فى ضهر الحمامة بخلة خشب علشان الجلد ميفتحش أثناء التسوية.

هنلف الحمام فى ورق فويل كل حمامة لوحدها ونقفل الفويل كويس ونضيفهم للماء المغلى ولمدة نصف ساعة تقريبا.

بعد كده فى بولة صغيرة هنضيف الزبادى وعليه معلقتين زيت وهنقلبهم كويس وندهن بيهم الحمام وبعدها ندخله الفرن تحت الشواية من 5 ل 10 دقائق علشان يتحمر, وبكده يبقى جاهز للتقديم.

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