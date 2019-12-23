تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن عكاوى

المقادير

2 x عدد طماطم (مبشورة)

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد بصلة مفرومة

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد حبهان

2 x عدد ورق لورا

2 x عدد فص مستكة

2 x كيلو عكاوى

2 x عود عيدان كرفس

1 x رشة جوزة الطيب

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x عدد حباية جزر

1 x كوب مرق اللحم

1 x معلقة كبيرة بهارات لحمة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة قرفة

الطريقة:

تغسل العكاوى بالماء جيدا.

فى وعاء به ماء مغلى على النار نضع بصلة مقطعة وجزر مقطع والكرفس وورق اللورا والحبهان والمستكة ثم نضع العكاوى حتى تسلق جيدا مدة نص ساعة تقريبا.

تنشل العكاوى من على النار وتصفى تماما.

فى وعاء نضع البصل المبشور والطماطم المبشورة والتوابل ونخلطهم جيدا.

نضع الزبد فى الطاجن او البايركس ثم نضع العكاوى ثم نضع الخلطة المحضرة فى الخطوة السابقة.

ثم نضع على الوجة معلقة من الزبد ثم نصب فوقهم مرق اللحم.

يغطى الطاجن بورق الفويل ثم يوضع فى الفرن مدة 20 دقيقة أو لحين النضج.

ثم يرفع ورق الفويل ويترك الطاجن فى الفرن لحين يأخذ لون .يقدم مع أرز أبيض . بالهنا والشفا

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