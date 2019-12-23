شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عملية فراشة المعدة وكيف يمكن إصلاحها؟.. الدكتور كريم صبري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جراحات السمنة القديمة مثل تدبيس المعدة أو ما يطلق عليها (فراشة المعدة) كان لها الكثير من العواقب، فقد كان المريض لا يستطيع أن يأكل مما يجعله يتناول الكثير من السكريات فيزيد وزنة مرة أخرى مع معاناته في تناول الطعام.

الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح فى التقرير التالي ما هي عملية فراشة المعدة وكيف يتم إصلاحها؟

وأوضح الدكتور كريم صبري، في حديثه لـ ”الخليج 365”، أن عمليات السمنة عادة تسير في اتجاهين إما أن تقوم بعمل جراحة سمنة جيدة وناجحة، وتحصل على نتيجة جيدة وتأكل وتشرب بشكل جيد وتنزل في الوزن بدون مشاكل، والاتجاه الآخر أن تكون الجراحة فاشلة أو تكون نجحت لكن المريض لا يستطيع الالتزام بتعليمات الطبيب فتفشل.

وأشار إلى أن عملية التدبيس أو فراشة المعدة عملية تجرى بالفتح الجراحي العادي تفصل من خلالها المعدة إلى جزئين بدباسة قديمة، وبالتالى مخرج المعدة يكون ضيقا جدا مما يجعل المريض في حالة قيئ مستمر بدون توقف، أي أكل صعب يكون به صعوبة في الهضم فالمريض يتجه إلي السكريات وبالتالى يزيد الوزن كثيرا، ولا تستطيع أن تأكل.



عيوب لعملية فراشة المعدة أو التدبيس

وأكد أنه لحل تلك المشكلة يمكن تحويل فراشة المعدة إلي عملية تحويل مسار المعدة، إذا كنا نريد خفض الوزن ونأكل بشكل جيد، حيث يمكن تصليح العملية بالمنظار خلال فتحات صغيرة، حتى لو كان هناك فتح جراحي سابق يمكن اصلاح عملية الفراشة، أو التدبيس بإستخدام المنظار، إلا في حالة كان لديك فتق جراحي وجزء من المعدة موجود في هذا الفتق.

ولفت إلي أنه إذا كنت أجريت عملية تكميم المعدة وتريد إصلاحها في حالة إذا كان قبة المعدة كبير أو أنه لم ينزل وزنك بشكل جيد لتناول السكريات، وفي تلك الحالة يمكن إصلاحها بعمل عملية تكميم المعدة مرة اخرى في حالة هناك جزء كبير من المعدة أكثر من 500 سم، وفي تلك الحالة يتم تركيب حلقة أو باند ويكون تكميم معدة معدل، وبمكننا أيضا اصلاح فشل تكميم المعدة القديمة بتحويلها إلي تحويل مسار.



كيف يمكن اصلاح فشل عملية فراشة المعدة؟

والجدير بالذكر أنه يمكن أيضا اصلاح تحويل مسار المعدة في حالة فشلها او انها لم يتم اجراؤها بشكل جيد، ومن هنا فأي نوع من عمليات السمنة يمكن اصلاح فشلها وهذا يتم بالمركز الخاص بنا.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في المعادي، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

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