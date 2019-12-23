شكرا لقرائتكم خبر عن ألياف الكوجاك والسيليم والجرسينيا الأنسب للشتاء.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجوع الشديد فى فصل الشتاء يكون صعب للغاية على مريض السمنة، ففى وقت الليل مع انخفاض درجة الحرارة يبدأ الجوع يلح على المريض بشكل كبير، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، إنه يجب التصدى لمشكلة الجوع حتى لا يزيد الوزن فى فصل الشتاء.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إنه لا يمكن أن نحرم مريض السمنة من الطعام لأن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية، بل يجب التصدي لمشكلة الجوع بواسطة كورس التخسيس المخصص لذلك حتى يتناول المريض الطعام بكميات قليلة ويشعر بالشبع فينقص وزنه.

5 مميزات لتناول ألياف الكوجاك والسيليم والجرسينيا في كورس التخسيس

وأشارت إلى أن كورس التخسيس يحتوى على مجموعة من الألياف والتى تساعد كثيراً على الشعور بالشبع وتتميز تلك الأعشاب بأنها تعتبر اعلى انواع الالياف القامعة للشهية، واثبتت الدراسات الحديثة أن تلك الالياف تظل فى المعدة لمدة 14 ساعة، ومعنى هذا أن المريض لن يشعر بالجوع لمدة تستمر لـ 14 ساعة متواصل، لافتة أن من مميزات تلك الألياف أيضا إنها تسبب العطش مما يزيد من رغبة المريض فى شرب الكثير من الماء، ومن المعروف أن الماء يزيد من معدل الحرق فى الجسم ويطرد السموم.

وأكدت أن شرب الماء الكثير يجعل تلك الالياف تكبر وتأخذ حيزًا من المعدة فتقلل الشعور بالجوع، كما أن تناول تلك الألياف يجعل المريض يتناول الطعام كما يحب ولكن بكميات قليلة فينقص وزنه دون أى حرمان.

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