شكرا لقرائتكم خبر عن التسرب الوريدي مرض الحقيقة والوهم .. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض التسرب الوريدى أحد أمراض الذكورة شيوعاً والذى قد يؤدى إلى الضعف الجنسى.

ويوضح الدكتور أحمد عادل، استشارى أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العينى، فى التقرير التالى، كيف يحدث مرض التسرب الوريدى؛ حيث أوضح الدكتور أحمد عادل فى حديث خاص لـ"الخليج 365" أن التسرب الوريدى اسمه مرض الحقيقة والوهم، حيث إن هذا المرض للأسف تمت إساءة تشخيصه، فكثيرين اعتقدوا أنه مرض شائع ومنتشر وفى الحقيقة هو ليس كذلك، وحتى نفهم معنى التسرب فى الأوردة علينا أن نفهم أولا ما هو الانتصاب وكيف يحدث.



كيف يحدث التسرب الوريدي عند الرجل؟

وأشار إلي إن العضو التناسلي للرجل يتكون من شبكة دقيقة جدا من الشرايين و الاوردة، والتي تتحكم في الانتصاب، وهو يتكون من ثلاثة أسطوانات، أسطوانتان كبيرتا الحجم مسئولتان عن الانتصاب، والأسطوانة السفلية هي المسئولة عن مجرى البول وهي ليس لها دخل في عملية الانتصاب تماما، لافتاً إن أعلى تلك الأسطوانتين المسئولتين عن الانتصاب يوجد مجموعة من الشرايين والـوردة المسئولة عن ضخ الدم داخل العضو وقت الانتصاب، وعندما تمتلئ بالدم تغلق تمامًا حتى يظل العضو في وضعية الانتصاب، وبعد انتهاء العملية الجنسية تبدأ تلك الأوردة في إخراج الدم خارجها، أما في حالة تسرب الأوردة فهذا يعني أن الدم دخل داخل الأوردة ولكنه عاد سريعا فالمريض لا يستطيع إتمام العملية الجنسية لأنه بعودة الدم فيحدث ارتخاء في العضو وتنتهي وضعية الانتصاب.

وأكد الدكتور أحمد عادل إن الضعف الجنسي هو عدم قدرة الرجل على إتمام العملية الجنسية مع زوجته بسبب ضعف الانتصاب، في أكثر من 50% في عدد اللقاءات الزوجية.

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