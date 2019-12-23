شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائي صدرية ينصح بـ4 خطوات لعلاج متلازمة «السعال» اثناء الليل..تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم أخصائي أمراض الصدر الدكتور أحمد فوزي، عدة نصائح لمن يصابوا بسعال متلازم، وخاصة في فترة الليل وأثناء النوم.

وقال “فوزي” إنه يجب شرب الكثير من السوائل حيث يساعد على الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة، وهذا يعد مفيداً بشكل خاص في فصل الشتاء عندما تكون المنازل جافة، هذا الجفاف الذي قد يكون سبب آخر للسعال، وكذلك تناول المشروبات الساخنة و مهدئات السعال مثل شرب الشاي الدافئ مع العسل يمكن أيضا أن يساعد على تهدئة الحلق، الأمر الذي دعمته بعض الأدله الإكلينيكية .

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وأكد أن الاستحمام بالماء الساخن و استخدام مرطبات الهواء الجاف تساعد في علاج السعال من خلال تخفيف إفرازات الأنف، علاوة على أن بخار الحمام الساخن يساعد في تخفيف السعال ليس فقط الناتج عن نزلات البرد و لكن أيضاً الناتج من الحساسية والربو الشُعبي .

ولفت إلى أن العطور وبخاخات الحمامات المعطرة قد تبدو غير ضارة، ولكن بالنسبة لبعض الناس يمكن أن تسبب تهيج مزمن الجيوب الأنفية، وهذا قد يؤدي إلى السعال المزمن بسبب زيادة إفراز المخاط ،. و لهذا يجب السيطرة على السعال عن طريق تجنب مثل هذه المنتجات المعطرة .

كما يعد التدخين أسوأ مثير في الهواء، فإن جميع المدخنين تقربياً يجب أن يصابوا في النهاية بسُعال التدخين المعتاد، و كذلك فإن كل من يحيط بالمدخن يعانون من بعض تهيج في الجهاز التنفسي.