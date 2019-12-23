ماذا يعني حدوث نزيف خلال مراحل الحمل المختلفة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الوارد أن تتعرض المرأة لنزيف خلال أشهر الحمل، خاصة في أول 3 أشهر، وعادة ما يكون ذلك النزيف طبيعيا، ولا يكون مدعاة للشعور بالقلق والانزعاج، لكن لأن النزيف قد يكون إشارة دالة على ثمة شيء خطير في بعض الأحيان، فمن المهم معرفة أسبابه والخضوع لفحص من قبل الطبيب للتأكد من سلامة الأم والجنين.

وبخصوص احتمالية حدوث ذلك النزيف في أول 3 أشهر من الحمل، أوضح باحثون أن حوالي 20% من السيدات يتعرضن لصورة من صور النزيف خلال أول 12 أسبوعا من الحمل، وأن هناك بعض الأسباب التي تقف وراء ذلك، من ضمنها:

نزيف مهبلي

احتمال حدوث نزيف مهبلي خفيف في أول 6 إلى 12 يوما بعد حدوث الحمل حيث تقوم البويضة المخصبة بزرع نفسها في بطانة الرحم، وربما لا تعلم بعض السيدات أنهن حوامل؛ لأنهن يخطئن بين ذلك النزيف وبين نزول الدورة عليهن بشكل خفيف.

الإجهاض

رغم شيوع حدوثه في أول 12 أسبوعا من الحمل، لكن حدوث نزيف بتلك الفترة لا يعني بالضرورة فقدان الجنين أو التعرض لخطر الإجهاض.

فعند اكتشاف وجود نبض بالجنين بالأشعة فوق الصوتية، لن يكون من الوارد حدوث إجهاض لدى أكثر من 90 % من السيدات اللاتي يتعرضن لنزيف مهبلي في 3 أشهر.

الحمل خارج الرحم

وفي تلك الوضعية، يزرع الجنين المخصب خارج الرحم، عادة في قناة فالوب، وإذا استمر نمو الجنين، فقد يؤدي ذلك إلى انفجار قناة فالوب، وهو ما يشكل خطورة على حياة الأم. ورغم الخطورة الشديدة التي يشكلها الحمل خارج الرحم، لكن فرص حدوثه لا تشكل سوى 2% من حالات الحمل عموما.

الحمل العنقودي

يعد حالة نادرة للغاية وتنمو فيها أنسجة غير طبيعية داخل الرحم بدلا من الطفل، وتكون تلك الأنسجة مسرطنة في حالات نادرة وقد تنتشر لأجزاء أخرى من الجسم، ومن أعراض هذا الحمل أيضا قيء، غثيان شديد وتضخم سريع للرحم.

أما بخصوص احتمال حدوث نزيف بالفترة المتبقية من الحمل (أي من الشهر الرابع حتى الشهر التاسع)، فهناك بعض الأسباب التي قد تقف وراء ذلك أيضا، مثل:

Advertisements

المشيمة المنزاحة

وتحدث تلك الحالة حين تكون المشيمة منخفضة في الرحم وتغطي جزئيا أو كليا فتحة قناة الولادة.

الانقطاع المشيمي

حيث تنفصل المشيمة في حوالي 1% من حالات الحمل عن جدار الرحم قبل أو أثناء المخاض وينزف الدم بين المشيمة والرحم.

تمزق الرحم

ففي حالات نادرة، قد تفتح ندبة من ولادة قيصرية سابقة خلال فترة الحمل. وقد يشكل تمزق الرحم تهديدا على حياة المرأة، وقد يتطلب الخضوع لولادة قيصرية طارئة.

فاسا بريفيا

وهي حالة نادرة تمر فيها الأوعية الدموية النامية للجنين بالحبل السري أو المشيمة عبر الفتحة المؤدية لقناة الولادة. وهي حالة شديدة الخطورة على الجنين؛ لأن الأوعية الدموية قد تتمزق وتفتح؛ ما ينتج عنه تعرض الجنين لنزيف شديد مع احتمالية فقدانه للأكسجين.

المخاض المبكر

حيث قد يكون النزيف المهبلي الذي يحدث في وقت متأخر من الحمل علامة دالة على استعداد الجسم للولادة.

ولهذا نصح الباحثون في الأخير بضرورة الرجوع للطبيب المختص حال التعرض لنزيف في أي مرحلة من مراحل الحمل، وذلك تحسبا لاحتمالية تسببه في حدوث مشكلات غير متوقعة.