فتاة تشتكي على والدها لرفضه 11 عريساً طلبوا يدها

تقدّمت فتاة سعودية بشكوى أمام القضاء ضدّ والدها، وذلك بسبب رفضه 11 عريساً تقدّموا لطلب يدها، معتبرة أنّ شكواها ليست عقوقاً بوالدها، لأنّه كان في كلّ مرة يجد سبباً مختلفاً لرفض تزويجها فتقدم بها العمر من دون أن تتمكّن من تكوين أسرة.

وقالت في دعوى إثبات عضلها (ممانعة ولي أمرها تزويجها) إنّها عانت من والدها الذي يرفض الخطّاب بلا مبرّر حتى بلغت من عمرها 37 سنة، وأضحت فرصتها في الزواج ضئيلة.

وعن أسباب رفض والدها ذكرت أنّه "يبحث عن أيّ عيب أو عذر للرفض، إذ رفض أحدهم لأنّ راتبه 7 آلاف ريال فقط، وآخر لأنه يسكن في منطقة بعيدة، وثالثاً لأن شهادته العلمية أقل من الجامعة، وعريساً رابعاً لأنه مطلق".

وأضافت: "أتمنى الزواج وأن أعيش حياتي لذلك قرّرت توكيل محامية لرفع قضية عضل على أبي".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وزارة العدل إحصائية تظهر أن متوسط إجمالي قضايا "العضل" الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 750 قضية في السنة الواحدة.

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وأكدت الصحيفة أنّ التوجيهات الحكومية المبلغة للمحاكم تقضي بسرعة البت على ألا تتجاوز جلستين إذا استوفت القضية شروطها.

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