رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

حوّل رجل شقته إلى وكر لممارسة الرذيلة ولكن مع من يحب، حيث قدم زوجته إلى صديقه العجوز صاحب الـ 60 عام بمقابل المال ، وإعتاد العجوز على التردد لشقة جاره ومعاشرة زوجته برضاه وأمام عينه. وفى المقابلة الأخيرة، ذهب العجوز لوكر الرذيلة بمساكن أطلس التابعة لمنطقة النهضة ، ليواصل جلسات المزاج ويستمع بجسد وإغراءات الزوجة اللعوب ولكن فى ذلك المرة حدث ما كان يخشاه ، حيث أصيب بحالة إعياء شديدة وضيق بالتنفس حاول الديوث وزجته إسعافه وتهدئته ولكنهم فشلا فى ذلك وخاف الإتصال بالإسعاف حتى لا ينفضح أمرهما فتكروه على أمل أن يشفى مرة أخرى ويعود لسهرته، وبعد دقائق معدودة فقد العجوز وعيه ثم لفظ أنفاسه الأخيرة على سرير الخيانة وسقط جثة هامدة.

وأنهار الرجل وزوجته ولم يدروا كيف يتصرفون؟ثم اتفقا على إخبار الأهل والجيران أنه ذهب إليه لزيارتهم وتوفى بشكل طبيعى،وهرول الزوج نحو الجيران والأقارب وأخبرهم بوفاة صديقه أثناء جلوسه معه وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة وانتقلت قوة من قسم النهضة لكشف تفاصيل الجريمة .

شك رجال المباحث فى أقوال الرجل وزوجته وأن الوفاة ليست طبيعية وتحرر محضر بالواقعة و أمرت النيابة بتشريح الجثة وكشفت تحريات المباحث أن الرجل قدم زوجته للعجوز وتوفى أثناء معاشرته لزوجة الصديق وأمام عينه بمنطقة النهضة بعدما تناول كمية كبيرة من المنشطات انهت حياته.

تفاصيل الواقعة اتضحت ببلاغ من الاهالى لقسم شرطة النهضة يفيد بوفاة رجل مسن داخل شقة صديقه، حيث اشتبه الأهالي في وفاته فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات ، أن المتوفي يدعى "ن . ي" صاحب الـ 60 عام وتوفى أثناء ممارسته للرذيلة مع زوجة صديقه، والذي سمح لهما بذلك، أمام عينيه وداخل شقته.وأمرت النيابة بتشريح جثة العجوز لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن كما أمرت بإستعجال تحريات المباحث حول الواقعة و التحفظ على الرجل وزوجته لبدء التحقيق معهما.

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