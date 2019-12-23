تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طواجن اللازانيا

المقادير

200 x جرام لحمة مفرومة

8 x عدد أوراق ريحان (مفرومة)

4 x عدد طماطم (متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة)

2 x عدد شريحة لازنيا (كل واحدة مقطعة إلى 4 قطع مربعة)

2 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x كوب جبنة موزريلا (مبشورة)

½ x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

0.33 x كوب جبنة شيدر (مبشور)

الطريقة:

هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

فى طاسة غويطة على النار هنسخن زيت الزيتون ونقلب فيه البصل والثوم لمدة دقيقتين وبعدين نضيف اللحمة المفرومة.

هنقلب كويس ونوطى النار ونسيب اللحم على النار حوالى 8 دقائق لحد ما يستوى كويس مع التقليب من حين لآخر.

هنضيف الطماطم، الصلصة، الفلفل الأحمر، الملح، والفلفل الأسود إلى اللحم المفروم وتقلب المكونات. يُترك العصاج على النار لمدة 10 دقائق ثم يرفع من على النار.

تُطهى كل قطعة من اللازانيا على حدة في ماء مغلي لمدة 10 ثوانى وتجفف على مناشف ورقية.

تُدهن 4 من الأواني الفخارية ( الطواجن ) بقليل من زيت الزيتون أو الزبدة وتتوضع في كل واحد قطعة من اللازانيا.

تُوزع نصف كمية العصاج على الأواني، ثم ترش بالريحان والجبن الشيدر.

تُرص قطع اللازانيا المتبقية فوق الحشو مع ترك أطراف اللازانيا للخارج.

تُوضع كمية العصاج المتبقية فوق اللازانيا، وترش الجبنة الموزاريللا على السطح.

تُدهن أطراف اللازانيا بقليل من الزيت، وتوضع الأواني في الفرن لمدة 15 دقيقة، أو حتى يذوب الجبن ويكتسب السطح اللون الذهبي، وتقدم.. بالهنا والشفا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة اللحمة الضانى بالنعناع

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالجبنة الشيدر