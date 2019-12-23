تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الدجاج بالمشروم

المقادير

3 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة خل

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x كيلو اوراك دجاج مخلية

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

½ x كيلو مشروم (شرائح)

½ x لتر عصير طماطم

½ x كوب مرق الدجاج

الطريقة:

فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع الزبد ومعلقة من الزيت وقطع الدجاج ونحمرها على دفعات وتنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضيف البصل والمشروم والثوم ونقلب حتى يذبلوا.

ثم فى طبق فرن مدهون بالزبد نضع قطع الدجاج وفوقها خليط المشروم ثم نصب فوقها عصير الطماطم ومرق الدجاج ويتبل بالملح والفلفل.

ثم نضع الطاجن فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 45 أو لحين أن ينضج بالهنا والشفا.

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