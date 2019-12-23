تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كانيلونى الدجاج

المقادير

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم (للوجة)

1 x كوب دقيق (للكريب)

1 x كوب لبن كامل الدسم (للكريب)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مكعبات صغيرة)

1 x عدد بيضة (طازجة للكريب)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة للكريب)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب جبنة موزريلا (للوجة)

1 x كوب جبنة كريمي (للوجة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة للكريب)

½ x كيلو صدور دجاج مخلية

الطريقة:

نحضر مكونات الكريب وناخذ كبشه منه نفردها في طاسه ساخنه ونقلبها حتي تستوي ونكرر مع باقي الكميه.

نشوح الدجاج مع البصل والفلفل ونضيف ملح وفلفل اسود ونتركها تستوي تماما.

نخلط الجبنه الكريمي مع اللبن حتي يكون قوامها قوام البشاميل.

في البايركس نضع ملعقه من صوص الجبنه ونفردها ثم نلف كل طبقه كريب علي شكل ساندويتش بعد ان نضع فيها من حشو الفراخ وقليل من الموتزاريلا.

نرص الكريبات جنب بعضها ونضع علي الوجه صوص الجبنه والموتزاريلا وندخلها الفرن حتي تتجانس مع بعضها وتسيح الجبنه ثم تقدم.

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