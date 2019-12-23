تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جمبري على الطريقة الصينية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب أرز عادى (مطبوخ)

3 x عدد بصل أخضر (مقطع)

2 x معلقة صغيرة ملح

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

2 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x عدد جزر (مقطع شرائح)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (رومي مقطع)

1 x كوب بسلة

1 x كوب جمبرى (مسلوق ومنزوع الظهر)

½ x معلقة صغيرة جنزبيل (طازج)

¼ x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس الطريقة: نحضر طاسة غويطة ونضع فيها الزيت حتى يسخن ثم نضيف الجمبري والثوم والجنزبيل ونقلب.

ثم نقوم بإضافة البسلة والجزر والفلفل الرومي والبصل الأخضر ونقلب جيداً ويتركوا حتى تنضج الخضروات .

ثم نضيف الملح والصويا صوص ونقلب جيداً ثم نضيف الأرز ونقلب، ثم يقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمك بورى بالبطاطس والجزر طريقة إعداد الجمبرى

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