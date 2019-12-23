تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صدور دجاجة محشية

المقادير

100 x جرام سبانخ

100 x جرام مشروم

100 x جرام جبنة بارميزان

25 x جرام جبنة موزريلا

5 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x معلقة كبيرة زبدة (للصوص)

2 x عدد صدور دجاج مخلية

2 x معلقة كبيرة دقيق (للصوص)

2 x عدد فص ثوم مهروس

1 x كوب مرق الدجاج (للصوص)

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة زبدة

½ x كوب كريمة لبّاني (للصوص)

½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

نقوم بشق كل صدر من المنتصف لنفتحه مثل الكتاب، ثم نضع الدجاج بين ورق نايلون وندقه بمطرقة اللحم.

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وتترك جانبا.

في مقلاة على النار نضع معلقة الزبدة ونشوح البصل مع رشة ملح حتى يذبل.

نضيف الثوم والمشروم ونقلب خمس دقائق على نار متوسطة حتى ينضج المشروم قليلا.

نضيف السبانخ ونقلب حتى تذبل السبانخ ثم نضيف الملح والفلفل.

نرفع المزيج من على النار ونضعه في وعاء نضيف له الجبن البارميجان والموتزريلا والشيدر.

نضع معلقتين كبار من الحشو داخل كل قطعة صدور دجاج ونغلق الأطراف بأعواد خشبية "خلة الأسنان" جيدا حتى لا تتسرب الحشو إلى الخارج.

في مقلاة غير قابلة للالتصاق نضع الزيت ونطهو الدجاج لمدة عشرين دقيقة مع التقليب كل دقيقة.

نرفع الدجاج من المقلاة وفي قدر على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلب حتى يستوي الدقيق ويصبح لونه ذهبي.

نضيف المرق وندعه يغلي، ثم نضيف الكريما، ونضيف صدور الدجاج إلى الصلصة ونطهوها في الصلصة على نار متوسطة لمدة خمس دقائق ثم تقطع وتغرف فى طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

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