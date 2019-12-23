تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج محشي بالمكرونة

المقادير

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x كيس مكرونة سباجتى (نص تسوية)

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x عدد دجاجة كاملة (كبيرة)

1 x كوب لحمة مفرومة (مطبوخ)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة فص ثوم مهروس

مقادير خضار سوتيه

2 x عدد كوسة

2 x عدد حباية جزر

2 x عدد بطاطس

1 x كوب فاصوليا خضرا (قطع صغيرة)

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

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نقوم بتتبيل الدجاجة بالملح والفلفل والصلصة وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة لا تقل عن ساعتين.

نقوم بتحضير الخضار السوتية

نقطع الخضروات (البطاطس و الكوسة و الفاصوليا و الجزر)

في طاسة على النار هنضيف الخضروات و عليهم الزيت الملح و الفلفل

نتركهم 10 دقائق لحد ما يشرب الماء

نضيف نصف كوب ماء و نتركهم 15 دقيقة لحد ما يشرب الماء تاني

جاهزة للتقديم

ونحضر طاسة ونضع فيها قليل من الزيت ونضع الخضار السوتية والملح والفلفل والمكرونة والثوم والصلصة ونقلب جيدا

نقوم بحشو الدجاجة بالمقادير السابقة، ثم نحضر صينية و نضع فيها ورق فويل ونضع فيها الدجاجة ونغطيها بالفويل وندخلها الفرن لمدة ساعتين، ثم تقدم.

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