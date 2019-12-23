شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض 2019 .. أكثر 5 أمراض بحثا على محرك البحث الشهير "جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بقاء بضعة أيام على انتهاء عام 2019 ، عرض موقع " onlymyhealth" أكثر 5 أمراض تصدرت محركات البحث على موقع "Google" هذا العام.

ووفقا للتقرير فكانت هذه الأمراض الـ 5 أكثر من غيرها بحثا على تفاصيل مثل الأسباب ، والأعراض ، والتشخيص ، والعلاج ، وما إلى ذلك لسبب أو لآخر، وشملت الأمراض الموسمية مثل حمى الضنك ، ووباء مثل التهاب الدماغ ، ومرض فتاك مثل السرطان .

حمى الضنك

هل هناك أي شخص لا يعرف هذا المرض القاتل الذي ينقله البعوض والذي أودى بحياة الملايين في السنوات القليلة الماضية، فعلى الرغم من أن الطب الحديث نجح في تطوير علاج لهذا المرض الفتاك، إلا أنها لم تتوقف ، ولا يزال مئات الآلاف يموتون كل عام بسبب هذا المرض.

التهاب الدماغ

تصدر هذا الوباء عناوين الصحف في منتصف عام 2019، وكان هناك أكثر من 100 حالة وفاة للأطفال بعد إصابتهم بالتهاب الدماغ الحاد، وحسب منظمة الصحة العالمية، هذا المرض يسبب التهاب في الدماغ، وإذا لم يتلق الشخص العلاج في الوقت المحدد سوف يموت.

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الاكتئاب

تم البحث عن "الاكتئاب" ليس لأن آلاف الأشخاص يعانون منه ولكن لأن الكثير من المشاهير أعلنوا أنهم يعانون منه.

المرحلة صفر من سرطان الثدي

السرطان له أنواع عديد، ولكن النوع الذي تم البحث عنه أكثر هو سرطان الثدي الصفري بعد إعلان العديد من المشاهير الإصابة به، وظهور حالات من الناجين منه أيضا.

مرض السكري من النوع 1

تصدر البحث عن مرض السكر من النوع 1 آلاف عمليات البحث والوقاية منه والعلاجات المنزلية وكل ما له صلة بهذا المرض.

مرض السكري من النوع الأول يحدث في الغالب في الطفولة ويبقى إلى الأبد، ويحتاج المريض من هذا النوع من السكري دائمًا إلى توخي الحذر الشديد بشأن حالته الصحية.