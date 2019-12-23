شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA وDEA" يضبطان 44 موقعا على الإنترنت يعلنون بيع سجائر إلكترونية بالحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”FDA” والسلطات الفيدرالية (DEA) اليوم أنها ضبطت 44 موقعًا على شبكة الإنترنت تعلن عن بيع خراطيش سجائر إلكترونية غير مشروعة تحتوي على رباعي هيدروكنابينول (THC) ، وهو المكون النفسي الأساسي لمصنع الحشيش.

ويعكس الإجراء ، الذي يعد جزءًا من عملية قفل السجائر الإلكترونية ، العمل المستمر الذي تقوم به السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية للتحقيق في سلسلة الإمداد بمنتجات الأبخرة المرتبطة بإصابات الرئة الأخيرة.

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وكانت الشبكات عبر الإنترنت ، والتي تم تحديد بعضها بناءً على مقابلات مع المرضى والعائلات ، تعلن عن خراطيش تبغ من “THC” في مختلف الأسماء التجارية جنبًا إلى جنب مع الصور والبيانات حول مستويات THC أو غيرها.

وحتى الآن، لم يتم تأكيد ربط أي من المنتجات المعلن عنها على 44 موقعًا على الويب بأي حالات إصابة بالرئة.

ومع ذلك ، اتخذت إدارة الأغذية والعقاقير وإدارة مكافحة المخدرات إجراءات للاستيلاء على هذه المواقع ، التي كانت تعلن عن منتجات THC vaping للبيع عبر الإنترنت في انتهاك واضح للقانون الفيدرالي.

وتأتي عملية الاستيلاء على المواقع الإلكترونية في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الأغذية والعقاقير ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) وغيرها من الشركاء الصحيين في الولايات والحكومات المحلية على التحقيق في إصابات الرئة والوفيات المرتبطة باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية.