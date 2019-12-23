شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل AFP لاكتشاف دلالات وعلامات الأورام فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبار (alpha-fetoprotein) أوAFP هو تحليل يكشف نسبة البروتين الذى يعرف بـ "ألفا فيتو بروتين"، وهو بروتين يصنع في كبد الطفل النامي، وعادةً ما تكون مستويات AFP مرتفعة عند ولادة طفل، ولكن تنخفض إلى مستويات منخفضة جدًا في عمر العام، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل الألفا فيتو بروتين لاكتشاف دلالات وعلامات الأورام والسرطانات، وفقاً لموقع "Medline plus".



ما_هو_تحليل_ألفا_فيتو_بروتين

واختبار AFP هو اختبار دم يقيس مستويات AFP في البالغين لاكتشاف علامات الأورام وهي المواد التي تصنعها الخلايا السرطانية أو الخلايا الطبيعية استجابة للسرطان في الجسم.

يمكن أن تكون المستويات المرتفعة من هذا البروتين علامة على سرطان الكبد أو سرطان المبيض أو الخصيتين، وكذلك أمراض الكبد غير السرطانية مثل تليف والتهاب الكبد.

ارتفاع مستويات AFP لا يعني دائمًا السرطان، والمستويات الطبيعية لا تستبعد دائمًا السرطان، لذلك لا يتم عادةً استخدام اختبار علامة ورم AFP في حد ذاته للكشف عن السرطان أو تشخيصه، لكنه يمكن أن يساعد في تشخيص السرطان عند استخدامه مع اختبارات أخرى.

يمكن أيضًا استخدام الاختبار للمساعدة في مراقبة فعالية علاج السرطان ومعرفة ما إذا كان السرطان قد عاد بعد الانتهاء من العلاج.



تحليل علامات الاورام

استخدامات تحليل AFP

يمكن استخدام اختبار علامة الورم AFP من أجل:

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-تأكيد أو استبعاد تشخيص سرطان الكبد أو سرطان المبيض أو الخصيتين.

-مراقبة علاج السرطان،غالبًا ما ترتفع مستويات AFP إذا كان السرطان ينتشر وينخفض ​​عندما يعمل العلاج.

-معرفة ما إذا كان السرطان قد عاد بعد العلاج.

-مراقبة صحة الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد أو التهاب الكبد.

لماذا أحتاج إلى اختبار علامة الورم AFP ؟

قد تحتاج إلى اختبار علامة الورم إذا أظهر فحص جسدي أو اختبارات أخرى أن هناك احتمال الإصابة بسرطان الكبد أو سرطان المبيض أو الخصيتين، قد يطلب طبيبك إجراء اختبار AFP للمساعدة في تأكيد أو استبعاد نتائج الاختبارات الأخرى.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تُعالج حاليًا أحد هذه السرطانات أو علاج مكتمل حديثًا، حيث يمكن أن يساعد الاختبار على معرفة ما إذا كان علاجك يعمل أو إذا عاد السرطان بعد العلاج.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من مرض الكبد غير السرطاني، بعض أمراض الكبد قد تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الكبد.