شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بطول النظر صعوبة رؤية الأشياء القريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طول النظر هى حالة مرضية تصيب العينين وتؤدى إلى شعور المصاب بها بصعوبة في رؤية الأشياء القريبة من العين، ولكن في المقابل يمكنهم رؤية الأشياء البعيدة جيدًا.

في معظم الحالات وفقا لموقع "healthline" يكون طول النظر حالة وراثية ناتجة عن عين قصيرة جدًا للظهر، هذا يقلل من المسافة بين القرنية والشبكية (الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين). لأن هذه المسافة أقصر، تميل الصور إلى التركيز خلف شبكية العين، بدلاً من شبكية العين.

عادةً ما تكون العين قادرة على التعويض ، جزئيًا أو كليًا ، عن مشكلة التركيز هذه من خلال عملية تسمى السكن، هذا صحيح بشكل خاص في الشباب، تنقبض العضلات الصغيرة داخل العين ، وتغير شكل العدسة وتجعل الكائن المرئي في موضع التركيز.

أعراض طول النظر

صعوبة في رؤية الأشياء قريبة إلى حد ما من العين ، قد يتلاحظ أن الرؤية تطمس عند محاولة قراءة كتاب أو ربط إبرة أو تجميع قطع صغيرة من نموذج.

الصداع أحد أهم أبرز أعراض طول النظر قد تكون مرتبطة بعضلات العين المرهقة التي تكافح من أجل إعادة تركيز الأشياء.

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العيون المتقاطعة عند الأطفال، وهى حالة تدخل فيها كلتا العينين تتجه نحو الداخل نحو الأنف بسبب الجهود الشديدة للتركيز هذه الحالة ، التي تسمى الغضروف التكيفي ، عادة ما تتطور في الطفولة المبكرة. يمكن أن تكون ثابتة أو تظهر من وقت لآخر.

أثناء الطفولة والمراهقة ، لا يظهر كثير من الأشخاص الذين ورثوا هذه المشكلة أعراض طول النظر لأن عيونهم الشابة جيدة جدًا في استيعابها، مع مرور الوقت ، يمكن للتغيرات المرتبطة بالعمر في العدسة أن تجعل أعراض طول النظر تظهر بقوة.

طول النظر عادة ما يكون حالة مدى الحياة ، على الرغم من أن الأعراض قد لا تكون ملحوظة أثناء الطفولة، ومعظم حالات طول النظر موروثه ولا يمكن الوقاية منها أو منعها.

علاج طول النظر

يعد استخدام النظارات أو العدسات اللاصقة احد اهم الطرق لحل مشكلة الاصابة بطول النظر، وتكون العدسات المستخدمة في كل من هذه العلاجات سميكة في الوسط وأرق حول الحافة ، مما يجعل الصورة المعروضة إلى الأمام في التركيز المناسب على شبكية العين.

يمكن أيضًا تصحيح بعض حالات طول النظر عن طريق جراحة العين بالليزر ، وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد وافقت على عدة أنواع من الليزر للعلاج الجراحي لبعد النظر ، فليس كل شخص بعيد النظر مرشحًا جيدًا لهذا النوع من العلاج.

الأطفال عادة ما يكونون لديهم حالة طول النظر عند الولادة، ولكن هذه الحالة تقريبًا تصحح نفسها دائمًا بين عمر 3 أشهر وسنتين، ومع ذلك اجراء اختبار بصري في سن الثالثة والنصف تقريبًا لكل طفل ، ومرة ​​أخرى في بداية المدرسة.